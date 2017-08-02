МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Памятные сувениры с церемонии прощания с вокалистом группы Linkin Park Честером Беннингтоном выставлены на продажу на интернет-аукционе eBay за десятки тысяч долларов, сообщает издание Kerrang.

По данным журнала, гости церемонии получили на память пакеты с программой похорон, браслетом, подобным тем, которые выдавали для прохода на его концерты, лентой и бейджами, а также значком с выгравированной подписью Беннингтона. Впоследствии на сайте eBay появились объявления о продаже этих памятных подарков.

Как сообщается, их стоимость достигла порядка 51 и 34 тысяч долларов. При этом оба автора объявлений подчеркивали, что сувениры являются подлинными.

Фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер подтвердил, что причиной смерти стало самоубийство. Беннингтон был похоронен на прошлой неделе недалеко от своего дома в ботаническом саду города Палос-Вердес-Эстейтс.