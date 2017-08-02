CNN рассказал о "ночном кошмаре" Трампа, связанном с Россией

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Дружба России и Китая — "самый страшный ночной кошмар Трампа", пишет корреспондент CNN, комментатор по вопросам международной политики Дэвид. А. Андельман.

По его словам, на параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге принял участие пугающий новый гость", который, вероятно, является самым серьезным вызовом для Дональда Трампа на международной арене.

Андельман имеет в виду китайские корабли, которые зашли в воскресенье в Кронштадтскую гавань в рамках праздника и по завершении совместных российско-китайских учений "морское взаимодействие". Плюс к этому Китай проводил свой собственный парад в Пекине.

Вся эта "игра мускулами" — лишь последняя из целого ряда "головных болей" Трампа, среди которых есть и Сирия, и КНДР, продолжает автор.

"Поворот Китая в сторону России сейчас не может нести ничего хорошего…, — утверждает Андельман. — Неожиданный альянс этих наций на фоне давления со стороны Трампа предполагает, что эти головные боли в ближайшее время никуда не денутся".

С точки зрения автора, Пекин и Москва демонстрируют "новообретенную независимость" перед лицом Вашингтона, а Пхеньян и Дамаск теперь будут видеть в этом союзе "два потенциальных противовеса" американским попыткам вмешаться в их дела.

"Теперь, когда Россия твердо стоит на ногах в своем углу, а граница протяженностью 2615 миль между этими двумя нациями (РФ и КНР — ред.) надежно защищена, насколько далеко пойдет Пекин, бросая вызов Трампу?"- задается вопросом Андельман.

Эксперт считает, что и американскому президенту, и конгрессу теперь придется при принятии решении об увеличении давления на Москву или Пекин, теперь придется принимать их союз во внимание.

"Трампу теперь придется хорошенько подумать о том, насколько сильным противовесом любым его возможным дальнейшим шагам может стать китайско-российский альянс", — резюмирует Андельман