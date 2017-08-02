Грызлов назвал рост военных расходов Украины крайне тревожным сигналом

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов назвал крайне тревожным сигналом подписание президентом Украины поправок об увеличении военных расходов.

Украинский президент Петр Порошенко подписал во вторник закон о внесении изменений в государственный бюджет-2017, предусматривающий дополнительное финансирование оборонного сектора — строительство завода по изготовлению боеприпасов, закупку танков "Оплот" и производство ракет.

"Крайне тревожным сигналом является также подписание вчера, 1 августа, президентом Украины поправок в бюджет, увеличивающих военные расходы", — сказал Грызлов журналистам, комментируя итоги прошедшей в среду контактной группы.

По его словам, вместо того чтобы выделять средства на восстановление инфраструктуры и хозяйственной жизни в пострадавших от боевых действий районах, планируется увеличить мощности по изготовлению боеприпасов, танков и ракет. "Насколько известно, поправки предусматривают ассигнования на вооружения отнюдь не только оборонного характера. Во-вторых, поправки заставляют задуматься о приоритетах действующего украинского руководства", — сказал Грызлов.

Он указал, что российская делегация в очередной раз подняла вопрос о разведении сил в Станице Луганской. "При этом позиция российской стороны остается неизменной: урегулирование на Донбассе на основе Минских соглашений невозможно без решения политических вопросов", — заявил российский полпред.