ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Афганистане, сообщили СМИ

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Агентство Франс Пресс сообщило, что террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за взрыв в мечети в афганском Герате.
Взрыв произошел во вторник в шиитской мечети на западе города. Местные власти сообщают, что террорист-смертник подорвал себя перед зданием, после чего второй нападавший открыл огонь по прихожанам в мечети.
По последним данным, в результате атаки 29 человек погибли, еще 64 пострадали.
Министерство иностранных дел России осудило теракт.