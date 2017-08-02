ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Афганистане, сообщили СМИ

На месте взрыва в мечети в афганском Герате. 2 августа 2017

На месте взрыва в мечети в афганском Герате. 2 августа 2017

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Агентство Франс Пресс сообщило, что террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за взрыв в мечети в афганском Герате.

Взрыв произошел во вторник в шиитской мечети на западе города. Местные власти сообщают, что террорист-смертник подорвал себя перед зданием, после чего второй нападавший открыл огонь по прихожанам в мечети.

По последним данным, в результате атаки 29 человек погибли, еще 64 пострадали.

Министерство иностранных дел России осудило теракт.