В Казахстане мужчина получил шесть лет за попытку уехать воевать в Сирию

АЛМА-АТА, 2 авг — РИА Новости, Михаил Егорин. Суд в Алма-Ате приговорил к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества мужчину, планировавшего отправиться воевать в Сирию, сообщила пресс-служба городского суда.

"Алмалинским районный судом Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении приверженца радикального религиозного течения "салафизм", стремящегося выехать через Республику Кыргызстан и Турецкую Республику в Сирийскую Арабскую Республику для участия в вооруженном джихаде в террористической организации "Джабхат ан-нусра" (запрещена на территории Казахстана и РФ – ред.)", — говорится в сообщении пресс-службы.

Суд признал его виновным в приготовлении к участию в террористической группе и приговорил к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывать наказание осужденный будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Постановлением апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Алма-Атинского городского суда от 1 августа 2017 года приговор Алмалинского районного суда оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.