МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отказывается тратить почти 80 миллионов долларов, выделенных конгрессом для борьбы с террористической пропагандой и кампанией по дезинформации, якобы проводимой властями России, пишет издание Politico со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве.

По словам бывшего высокопоставленного сотрудника госдепа, советник Тиллерсона Р.К. Хаммонд заявил о нежелательности задействования соответствующих фондов, поскольку дополнительное финансирование программ, направленных против влияния РФ в сфере медиа, может вызвать раздражение Москвы.

В свою очередь Хаммонд заявил, что чиновники, претендующие на освоение выделенных средств, не представили четкого плана по их расходованию.

Около 60 миллионов долларов, предназначенных для программ госдепа, пока находятся на счетах Пентагона. Собеседники издания указывают, что при отсутствии запроса данная сумма станет недоступной для дипломатов, начиная с 30 сентября.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.