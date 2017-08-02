Британский суд признал банду "мушкетеров" виновной в подготовке теракта

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Суд в Великобритании признал виновными в подготовке теракта группу из четырех человек, называвших себя "мушкетерами", сообщает телеканал Sky News. © Fotolia / ViewApart Бывшего британского морпеха приговорили к 18 годам тюрьмы за терроризм

Суд признал, что Навид Али, Хобаиб Хуссейн, Мохибур Рахман и Тахир Азиз планировали совершить взрыв самодельной бомбы на территории Соединенного Королевства. Точное место готовившегося теракта не было установлено.

Чтобы организовать наблюдение за подозреваемыми сотрудники МИ-5 и полиции под прикрытием создали подставную фирму и наняли на работу двоих членов банды. В августе прошлого года при обыске в автомобиле одного из них были найдены взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также нож для разделки мяса с надписью "кафир" (арабский термин для характеристики людей, не исповедующих ислам) на лезвии.

Известно, что ранее Али и Хуссейн совершили поездку в Пакистан, предположительно, чтобы пройти подготовку у боевиков, однако тренировочный курс они так и не прошли. Рахман ранее провел пять лет в тюрьме за хранение материалов, связанных с террористической деятельностью.

Обвиняемые отрицают вину и заявляют, что бомбу в автомобиль подбросили сотрудники британских спецслужб.

Слушание частично проводилось за закрытыми дверями.