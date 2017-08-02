Пенс обвинил Россию в дестабилизации Балкан и попытке путча в Черногории

БЕЛГРАД, 2 авг – РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс, выступая на заседании Адриатической Хартии в Подгорице в среду прямо обвинил Россию в попытке дестабилизации региона западных Балкан и организации попытки государственного переворота в 2016 году в Черногории с целью недопущения республики в НАТО.

Трансляция велась на сайте национального Радио и телевидения Черногории (RTCG).

"Как вы знаете, Россия продолжает попытки определить новые международные границы силой. Здесь, на западных Балканах, Россия пыталась дестабилизировать регион, подорвать демократию и разделить вас между собой, с Западом и остатком Европы", — заявил вице-президент США.

"Намерения России были ясны в прошлом году, когда московские агенты попытались помешать выборам в Черногории, напасть на парламент и даже убить премьера, чтобы разубедить таким образом народ Черногории вступать в НАТО", — отметил Пенс.

Реплика американского гостя была прервана общими аплодисментами, однако кто именно из присутствующих глав правительств стран региона поддержал его выступление, показано не было.

Днем в столице Черногории проходит саммит Адриатической Хартии, в котором участвует Пенс, а также премьер-министр Македонии Зоран Заев, его черногорский коллега Душко Маркович, глава правительства Хорватии Андрей Пленкович, премьер Албании Эди Рама, председатель Совета министров БиГ Денис Звиздич, в мероприятии принял участие и президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич как наблюдатель присутствует общему заседанию, а также проведет отдельный разговор с вице-президентом США.

В начале июня Черногория официально стала 29 членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу. В стране проходили акции протеста.

Комментируя вступление Черногории в НАТО, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что в обмен на лояльность Черногории антироссийским санкциям и антироссийской политике ей навязали и членство в НАТО.

Западные политики и спецслужбы, в том числе американские и европейские, ранее обвиняли Россию в подготовке переворота в бывшей югославской республике — Черногории. При этом конкретных доказательств этих утверждений так и не приводили. Официальные представители РФ назвали эти обвинения голословными. Ранее глава российского МИД назвал нечистоплотными заявления Черногории о "вмешательстве" России в дела страны. До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что обвинения в адрес России направлены на оправдание перед собственным населением вступления в НАТО.