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В мире

МИД КНР призвал Индию помнить об интересах двух стран

15:2802.08.2017
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© AFP 2017 / Biju BoroИндийские военные на границе Индии и Китая. Архивное фотоИндийские военные на границе Индии и Китая. Архивное фото
© AFP 2017 / Biju Boro

ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Министерство иностранных дел Китая на фоне обострившейся ситуации в районе плато Доклам в среду призвало Индию помнить об интересах двух стран и немедленно вывести нелегально вторгшихся на территорию КНР военнослужащих.

Солдаты Китая и Индии на пограничном переходе. Архивное фото
© AFP 2017 / Diptendu Dutta
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Внешнеполитическое ведомство КНР в среду опубликовало документ о своей позиции по текущему состоянию в районе плато Доклам на границе Индии, Бутана и Китая, где в последние полтора месяца наблюдается новый виток напряженности.

"Китайская сторона призывает правительство Индии помнить об интересах двусторонних отношений и о благополучии народов, выполнять конвенцию 1890 года, уважать китайский суверенитет и территориальную целостность, соблюдать базовые принципы международного права и основные нормы международных отношений и немедленно вывести незаконно пересекших китайскую границу военнослужащих на индийскую сторону, а также провести тщательное расследование по факту нелегального пересечения границы", — говорится в заявлении МИД КНР.

Пекин надеется, что это поможет "оперативно и соответствующим образом разрешить инцидент и восстановить мир и спокойствие на границе двух стран", что послужит фундаментальным интересам обеих стран, а также будет соответствовать нуждам региона и мирового сообщества.

"Китай и Индия являются двумя крупнейшими развивающимися странами в мире. Правительство КНР всегда ценило развитие добрососедских и дружественных отношений с Индией, и остается приверженным сохранению мира и спокойствия в приграничной зоне двух стран", — отметили в МИД.

Китайский взгляд на конфликт

В опубликованном в среду документе говорится, что китайская сторона 16 июня начала работы по строительству автомобильной дороги в районе плато Доклам, когда 18 июня свыше 270 индийских пограничников с оружием и на двух бульдозерах пересекли государственную границу в районе штата Сикким и более чем на 100 метров продвинулись на территорию КНР.

Китайские военные. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Своими действиями индийские пограничники помешали продолжению строительства дороги и спровоцировали столкновение с китайскими военными. Спустя некоторое время индийские военнослужащие, численность которых возросла до 400 человек, установили три палатки на китайской территории в 180 метрах от границы Индии. По состоянию на конец июля, на территории Китая все еще незаконно находятся более 40 человек и один бульдозер, утверждает МИД КНР.

Отмечается, что после инцидента китайские пограничники предприняли экстренные меры, а 19 июня посредством дипломатических каналов китайская сторона сделала представление Индии, осудив действия военнослужащих, и потребовала их немедленного выведения за пределы китайской территории.

Призывы и оправдания

Внешнеполитическое и оборонное ведомства КНР, а также посольство Китая в Индии неоднократно призывали индийскую сторону уважать суверенитет соседней страны.

"Пересечение индийскими пограничниками разграниченного рубежа стало крайне серьезным инцидентом, так как это нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая, противоречит конвенции 1890 года и уставу ООН, грубо попирает основные принципы международного права и нормы международных отношений", — подчеркивается в документе.

МИД Китая особо отметил, что "Индия высказывала серьезные опасения, связанные с безопасностью, которые несет строительство Китаем дороги, чтобы оправдать факт нелегального пересечения границы…. согласно принятой ГА ООН резолюции 3314 от 14 декабря 1974 года, ни одна из причин, будь то политическая, экономическая или военная, не может стать оправданием для вторжения или нападения ВС одной страны на территорию другой".

Индийский авианосец Викрамадитья
© Фото : предоставлено для общественного использования пресс-службой Индийского флота
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Китайская сторона также напомнила, что участок индийско-китайской границы, вокруг которого разгорелся последний конфликт, был давно четко определен как китайская территория, поэтому ради улучшения транспортной системы на своей земле КНР приступила к прокладке дороги, что "абсолютно правомерно и законно".

"Китайская сторона не пересекала государственные границы при строительстве дороги и своевременно оповестила о нем Индию, что полностью отражает добрую волю КНР", — сообщается в документе.

При этом подчеркивается, что пересечение государственной границы, совершенное индийскими военнослужащими, стало "реальной попыткой изменить статус-кво границы, что серьезно подрывает мир и спокойствие китайско-индийской приграничной зоны".

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