Жительница Польши случайно зарезала себя, собирая грибы

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Жительница польской гмины Стары-Замость погибла, случайно перерезав себе аорту на шее во время сбора грибов, сообщает в среду телеканал Polsat.
На место событий была направлена карета скорой помощи и полиция, после недолгих поисков раненую женщину обнаружили в лесу в 400 метрах от дороги. Несмотря на попытки реанимации, спасти ее не удалось.
По данным районной прокуратуры, пострадавшая женщина скончалась очень быстро — вероятно, в течение нескольких минут. В настоящее время проводится расследование инцидента, причастность к гибели женщины третьих лиц исключена.