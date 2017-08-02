На Украине подозреваемому в госизмене журналисту грозит до 15 лет тюрьмы

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости. Задержанному на Украине по подозрению в госизмене житомирскому журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Житомире журналиста по подозрению в госизмене. По данным СМИ, речь идет о Василии Муравицком, ранее он работал в интернет-издании "Журнал Житомира". Как утверждают в СБУ, подготовленные журналистом статьи якобы "публиковались на шести интернет-сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

Задержанному вручено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями "государственная измена", "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" и "создание террористической группы или террористической организации".

"За совершение особо тяжких преступлений лицу грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой", — говорится в сообщении прокуратуры.

По украинским законам, в случае осуждения человека сразу по нескольким статьям действует принцип поглощения более мягкого наказания более суровым. Согласно Уголовному кодексу Украины, самое суровое наказание по статьям, которые инкриминируются задержанному журналисту, предусмотрено за "государственную измену" и "создание террористической организации", оно предусматривает лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Главный редактор сайта Украина.ру, на котором также публиковались материалы публициста, Искандер Хисамов считает политическими репрессиями преследование на Украине Муравицкого и других работников СМИ. Как заявил секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир, обвинение житомирского журналиста в госизмене является очередным доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения на события в стране.