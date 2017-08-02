Эксперт скептически оценил перспективы иска Украины из-за моста в Крым

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Украине будет непросто доказать свою правоту в случае подачи иска к РФ в связи с ограничением судоходства в Керченском проливе, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.

В августе-сентябре пройдет морская операция по перевозке и установке самых габаритных конструкций моста через Керченский пролив — арочных пролетов. По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, она пройдет при минимальном ограничении судоходства, единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток; сразу после завершения технологических операций канал будет открыт для прохода судов. Однако заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что власти страны подсчитывают убытки торговых портов и готовят иск к России из-за ограничения судоходства в Керченском проливе.

"То, что украинская сторона говорит о том, что порты будут простаивать, все это нужно будет доказывать, потому что простои бывают и по другим причинам… Если гамбургский трибунал по морскому праву признает эти ограничения законными и не противоречащими конвенции, то, может быть, ничего у них и не выйдет", — заявил РИА Новости Капустин.

"Прецеденты подобных исков связи с ограничением судоходства были, они рассматривались и национальными судами и международным трибуналом по морскому праву в Гамбурге, поэтому, в принципе, основания для рассмотрения есть. Другой разговор, что там будет рассмотрен публично правовой аспект, а что касается частных правовых аспектов, то это, скорее всего, будет либо арбитраж, либо третейский суд, куда они (Украина – ред.) будут обращаться", — добавил он.