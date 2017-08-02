В США подросток выпрыгнул из самолета через крыло сразу после приземления

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Полиция задержала летевшего из Панамы подростка после того, как он выпрыгнул из самолета через аварийный выход сразу после приземления в аэропорту американского города Сан-Франциско, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, 17-летний юноша летел из Панамы в Сан-Франциско рейсом авиакомпании Copa Airlines. По словам пассажиров, на протяжении полета молодой человек выглядел взволнованным и, казалось, испытывал стресс. После приземления подросток открыл дверь аварийного выхода, выпрыгнул на крыло самолета и по нему спустился на взлетную полосу.

"Как только самолет приземлился, парень открыл дверь аварийного выхода, спрыгнул на крыло, а затем соскользнул вниз", — цитирует телеканал слова пассажира самолета Мэтта Краудера.

По словам представителя международного аэропорта Сан-Франциско Дуга Якела, оказавшись на земле, подросток сразу был задержан сотрудниками аэропорта, находившимися неподалеку. Они удерживали его до приезда полиции. На данный момент полиция допрашивает молодого человека по факту инцидента.

Как сообщается, в результате инцидента никто не пострадал, аэропорт работал в обычном режиме.