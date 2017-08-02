В Талль-Афаре началась операция иракских силовиков против ИГ*

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Иракские силовики начали операцию против террористов ИГ* в городе Талль-Афар к западу от Мосула, сообщает иракский курдский телеканал Rudaw со ссылкой на военных.
"Операция началась вчера. Около 18 деревень в районе Талль-Афара освобождены, как объявили командиры федеральных правительственных сил", — заявил в среду каналу начальник генштаба курдских вооруженных сил пешмерга Джабар Явар.
По словам офицера иракской армии Фахда Абдуллы Тааи, около 100 танков и бронемашин с солдатами стоят наготове в 40 километрах от города. Планируется, что в штурме примут участие около 40 тысяч бойцов из регулярной армии, федеральной полиции и антитеррористического управления.
Iraqi forces begin operation to retake Tal Afar from #ISIS, "no civilians there" https://t.co/PUytjlH1lh pic.twitter.com/pYlAZ7Tszz— Rudaw English (@RudawEnglish) 2 августа 2017 г.
Генерал иракской армии по фамилии Халяф заявил каналу, что для контроля над периметром города будет задействовано шиитское ополчение. По оценке генерала, в городе находятся около 1000 боевиков ИГ* с семьями, часть из которых раньше действовали в Мосуле.
По прогнозу генерала Халяфа и главы курдского генштаба Явара, город удастся освободить "в течение двух недель" из-за упавшего боевого духа ИГ* и ведущейся пять месяцев осады города шиитскими ополченцами.
Талль-Афар, расположенный в 50 километрах к западу от Мосула, остается последним серьезным оплотом террористов на границе с Сирией. Город населяют в основном иракские туркмены, являющиеся мусульманами-суннитами.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России