Глава корпорации Samsung на суде отрицает обвинения в свой адрес

ТОКИО, 2 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Глава южнокорейской корпорации Samsung Ли Чжэ Ён, арестованный в феврале на фоне крупного коррупционного скандала, не признал в среду на суде свою причастность к выгодному для конгломерата слиянию двух компаний, проведенному при поддержке бывшего правительства, сообщило из Сеула информационное агентство Рёнхап.
Когда осенью 2016 года возник скандал с Цой Сун Силь, ее связи вывели на Samsung и другие крупнейшие корпорации страны.
Прокуратура считает, что требуя взятки с компаний, Цой Сун Силь добивалась от правительства страны одобрения выгодных им шагов. В случае с группой Samsung, как утверждается, власти содействовали слиянию Samsung C&T и Cheil Industries в 2015 году для укрепления позиций Ли Чжэ Ёна в корпорации.
После того как его отец — владелец группы Samsung Ли Гын Хи после инфаркта в 2014 году отошел от дел, на Ли Чжэ Ёна легла ответственность "наследника" бизнеса. Все складывалось очень благоприятно для молодого руководителя корпорации, пока не разразился скандал, который привел к импичменту и отстранению от власти экс-президента страны Пак Кын Хе и многочисленным арестам в ее окружении.
По данным агентства Рёнхап, суд вынесет вердикт в отношении Ли Чжэ Ёна в течение этого месяца.