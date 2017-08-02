Глава корпорации Samsung на суде отрицает обвинения в свой адрес

ТОКИО, 2 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Глава южнокорейской корпорации Samsung Ли Чжэ Ён, арестованный в феврале на фоне крупного коррупционного скандала, не признал в среду на суде свою причастность к выгодному для конгломерата слиянию двух компаний, проведенному при поддержке бывшего правительства, сообщило из Сеула информационное агентство Рёнхап.

Ли Чжэ Ён обвиняется в предоставлении и обещании предоставить 38,2 миллиона долларов двум фондам, находившимся в ведении Цой Сун Силь — подруги экс-президента страны Пак Кын Хе, которую называли "теневым президентом" Южной Кореи. В настоящий момент Пак Кын Хе также находится под арестом.

Когда осенью 2016 года возник скандал с Цой Сун Силь, ее связи вывели на Samsung и другие крупнейшие корпорации страны.

Прокуратура считает, что требуя взятки с компаний, Цой Сун Силь добивалась от правительства страны одобрения выгодных им шагов. В случае с группой Samsung, как утверждается, власти содействовали слиянию Samsung C&T и Cheil Industries в 2015 году для укрепления позиций Ли Чжэ Ёна в корпорации.

"Я понятия не имел о делах Samsung C&T и Cheil Industries. Их слияние проводилось руководством отдела стратегического планирования", — сказал Ли Чжэ Ён на суде. По его словам, он лишь следовал рекомендациям отдела и почти полностью был занят работой в ключевой компании корпорации Samsung Electronics, которую возглавляет.

После того как его отец — владелец группы Samsung Ли Гын Хи после инфаркта в 2014 году отошел от дел, на Ли Чжэ Ёна легла ответственность "наследника" бизнеса. Все складывалось очень благоприятно для молодого руководителя корпорации, пока не разразился скандал, который привел к импичменту и отстранению от власти экс-президента страны Пак Кын Хе и многочисленным арестам в ее окружении.

По данным агентства Рёнхап, суд вынесет вердикт в отношении Ли Чжэ Ёна в течение этого месяца.