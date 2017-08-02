США
2.082 августа14:45МСК
USD60.58+0.74
EUR71.69+0.96
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Украина.ру считает преследование журналиста Муравицкого репрессиями

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Август 2017 (16)
14:3802.08.2017
0400
© Фото : аккаунт Василия Муравицкого в FcebookБлогер-журналист Василий Муравицкий. Архивное фотоБлогер-журналист Василий Муравицкий. Архивное фото
© Фото : аккаунт Василия Муравицкого в Fcebook

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Главный редактор сайта Украина.ру Искандер Хисамов считает политическими репрессиями преследование на Украине житомирского журналиста Василия Муравицкого и других работников СМИ.

Презентация информационно-аналитического издания Украина.РУ
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Портал Украина.ру вступился за журналиста Василия Муравицкого
Пресс-служба СБ Украины в среду сообщила, что подозревает житомирского журналиста в государственной измене, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По утверждению ведомства, подготовленные журналистом статьи якобы "публиковались на шести интернет-сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

Киев ведет "охоту на ведьм"

"Украина.Ру также публиковала материалы этого публициста. В этих статьях, которые доступны читателям на страницах нашего сайта, не содержится никаких противозаконных призывов", — говорится в сообщении на сайте Украина.Ру.

По утверждению сайта, Муравицкий всегда выступал в публикациях в качестве "искреннего патриота Украины, который боролся против братоубийственной гражданской войны, выступал за мир и внутреннее согласие в стране, протестовал против раскалывающей ее националистической пропаганды, являлся последовательным сторонником дружбы между Украиной и соседними странами".

Редакция отметила, что известному редактору и публицисту предъявлены обвинения политического характера. "Фактически, ему вменяется в вину его профессиональная деятельность – острые статьи с критикой политики украинской власти. Они постоянно выходили на страницах различных украинских и международных изданий, получив широкое общественное признание", — сообщили в редакции Украины.Ру.

Главный редактор сайта Искандер Хисамов отметил, что дело Муравицкого, наряду с другими фактами преследований работников СМИ – "очередное наглядное свидетельство политических репрессий против независимых журналистов на Украине". "С помощью этой "охоты на ведьм" украинская власть пытается закрыть рот недовольным представителям украинской общественности, окончательно запугать сотрудников украинских медиа и предъявить обществу вымышленных "агентов российского влияния", перекладывая на них вину за разрастающийся в стране кризис", — считает Хисамов.

Офис Союза журналистов России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
СЖР: Киев продолжает зачистку информпространства от иной точки зрения
Украина.ру высказала протест против преследования Муравицкого и пообещала привлечь к этому делу внимание международных журналистских и правозащитных организаций.

Обвинения СБУ

По сообщению СБУ, во время досудебного расследования в отношении Муравицкого были проведены лингвистические и судебно-психологические экспертизы текстов журналиста. "По заключению экспертов, материалы… содержат призывы к разжиганию национальной розни внутри страны, между Украиной и соседними дружественными государствами", — говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела правоохранители провели обыски по месту жительства журналиста, они обнаружили компьютерную технику с якобы "доказательствами переписки с "российскими кураторами". СБУ также утверждает, что изъяты якобы копии соглашений на подготовку заказных статей, акты приема-передачи работ по обусловленному гонорару и банковские карточки, на которые перечислялись деньги.

"Журналисту сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьей 111 ("государственная измена"), статьей 110 ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"), статьей 161 ("нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам") и статей 258-3 ("создание террористической группы или террористической организации") Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
В Госдуме пригласили переехать в Россию всех, кто считает Украину угрозой
Решается вопрос об избрании в отношении журналиста меры пресечения, досудебное расследование продолжается, заключили в СБУ.

Дискредитация журналистов

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что украинские власти пытаются дискредитировать журналистов, публикующих критические материалы в их адрес, называя их "агентами Москвы".

"Мы сейчас наблюдаем опасную тенденцию политизации любого материала с элементами критики власти. Вместо прогресса в защите прав журналистов проще всего обвинить, дискредитировать их. Например, сказать, что они не придерживаются стандартов журналистики при подготовке материалов, что они связаны с олигархами, а еще лучше — с Москвой", — сказал Томиленко.

На Украине ранее был задержан редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва. По утверждению правоохранителей, он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Гужва ранее заявлял, что из-за публикации им критических материалов об украинской власти против него пытаются сфабриковать уголовное дело. Союз журналистов Украины потребовал объяснений в связи с задержанием журналиста.

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2017 / Vasily Maximov
На Украине журналисты потребовали отчета о расследовании нарушений прав СМИ
В середине июля украинское издание "Вести" заявило, что в его офисе в ТРЦ "Гулливер" в центре Киева спецслужбы проводят обыски, работа редакции заблокирована.

Обвинение житомирского журналиста в государственной измене является очередным доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения на события в стране, заявил, в свою очередь, секретарь Союза журналистов России (СЖР), член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир.

"Процесс стерилизации и зачистки информационного пространства на Украине продолжается, усиливаются репрессии против журналистов, имеющих иную "чем положено" точку зрения на происходящие в стране события. Обвинения, выдвигаемые против них, стандартны: измена, сепаратизм, переписка с "российскими кураторами", — отметил Шафир.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена