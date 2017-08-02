Президент Филиппин обозвал Ким Чен Ына дураком

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте в среду обозвал лидера КНДР Ким Чен Ына "дураком" и "сукиным сыном" в преддверии саммита АСЕАН в Маниле, в котором участие примет глава МИД Северной Кореи, передает агентство Рейтер.

"Этот пухленькое лицо, которое кажется добрым. Этот сукин сын. Если он совершит ошибку, Дальний Восток станет засушливой территорией. Это необходимо остановить, эту ядерную войну", — заявил Дутерте на конференции с сотрудниками налоговых органов страны.

Назвав Ким Чен Ына "дураком", Дутерте отметил, что лидер КНДР "играет с опасными игрушками", а также предупредил о последствиях конфликта в регионе. По словам президента Филиппин, конфронтация может привести к истощению почв и ресурсов.

Ранее Дутерте называл "сукиным сыном" президента США Барака Обаму, "дураком" — генсека ООН Пан Ги Муна, "посылал к черту" Евросоюз.

В ежегодном форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в начале августа принимают участие главы МИД почти трех десятков стран. Это одно из немногих международных мероприятий, на которые приезжает министр иностранных дел из Северной Кореи.