ДНР: Киев может расценить поставки оружия из США как поощрение к агрессии

ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Поставки оружия из США на Украину могут быть восприняты Киевом как поощрение к агрессии, заявил в среду РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения. Одобрения от Белого дома пока не поступало.

"Гораздо более тяжёлые последствия такой шаг со стороны США может принести в политической плоскости. Предоставление украинской стороне летального оружия со стороны США будет воспринято Киевом как поощрение к агрессии. И это притом, что Киев и так давно готовится к возобновлению полномасштабных боевых действий против нас, и сдерживают Киев только его западные кураторы. Пока сдерживают", — сказал Захарченко.

Глава ДНР считает, что поставки вооружения могут навредить Украине. "На предложение предоставить Украине летальное оружие можно посмотреть с разных сторон. С военной точки зрения этот шаг не поможет Украине – скорее навредит. Мы уже были свидетелями как ненадлежащего использования иностранной военной техники, так и фактов её продажи, в том числе нам самим", — добавил Захарченко.

Против поставок оружия на Украину высказываются большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможных поставках на Украину из США американских противотанковых ракет, все страны, особенно претендующие на роль в урегулировании конфликтов, должны избегать действий, которые могут спровоцировать новый виток напряженности.