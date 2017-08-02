ДНР: Киев может расценить поставки оружия из США как поощрение к агрессии

ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Поставки оружия из США на Украину могут быть восприняты Киевом как поощрение к агрессии, заявил в среду РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.
"Гораздо более тяжёлые последствия такой шаг со стороны США может принести в политической плоскости. Предоставление украинской стороне летального оружия со стороны США будет воспринято Киевом как поощрение к агрессии. И это притом, что Киев и так давно готовится к возобновлению полномасштабных боевых действий против нас, и сдерживают Киев только его западные кураторы. Пока сдерживают", — сказал Захарченко.
Глава ДНР считает, что поставки вооружения могут навредить Украине. "На предложение предоставить Украине летальное оружие можно посмотреть с разных сторон. С военной точки зрения этот шаг не поможет Украине – скорее навредит. Мы уже были свидетелями как ненадлежащего использования иностранной военной техники, так и фактов её продажи, в том числе нам самим", — добавил Захарченко.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможных поставках на Украину из США американских противотанковых ракет, все страны, особенно претендующие на роль в урегулировании конфликтов, должны избегать действий, которые могут спровоцировать новый виток напряженности.