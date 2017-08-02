Янукович пожаловался в ГП Украины на киевских судей по делу о госизмене

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович направил заявление в Генпрокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро страны, потребовав привлечь к уголовной ответственности трех судей киевского суда за вынесение "неправосудных решений" по его делу о госизмене, говорится в заявлении адвоката экс-главы государства Виталия Сердюка.

"Виктор Янукович 2 июля 2017 года подал в генеральную прокуратуру и НАБУ заявления о привлечении судей Оболонского районного суда города Киева Владислава Девятко, Максима Титова и Константина Васалатия к уголовной ответственности, предусмотренной статьями 374 и 375 Уголовного кодекса Украины, за вынесение заведомо неправосудных решений", — говорится в заявлении адвоката, которое поступило в распоряжение РИА Новости.

В частности, по словам Сердюка, к "неправосудным" относятся решения Оболонского райсуда о принятии к рассмотрению дела Януковича о госизмене. Адвокат считает, что дело нельзя было назначать к рассмотрению, так как по нему нет ни официальных подозреваемых, ни обвиняемых, также в деле якобы истекли сроки расследования.

Также адвокат полагает, что суд неправомерно отказался обеспечить участие Януковича в процессе согласно с требованиями Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Третье нарушение суда, считает адвокат, заключается в назначении заочного рассмотрения дела без учета доказательств стороны защиты о невозможности рассмотрения дела в таком режиме.

"В-четвертых, судом была полностью проигнорирована Европейская конвенция о защите прав и основных свобод человека в части обеспечения доступа к правосудию. Мы считаем, что такие решения судом приняты в результате беспрецедентного давления на него ", — заявил Сердюк. Он считает, что дело Януковича "с самого начала было пустым и заполитизированным".

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. Только по делу о госизмене прокуратура намерена потребовать для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.