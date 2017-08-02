СБУ заподозрила главу минфина ДНР в финансировании терроризма

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости. Украинские правоохранители подозревают министра финансов самопровозглашенной ДНР в финансировании терроризма и изменении границ Украины, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Донецкой области Украины.
Как отмечается, ей объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренных статьей 110-2 "финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины" и статьей 258-5 "финансирование терроризма". Досудебное расследование продолжается.