Фискальная служба Украины завела дело на "Центр противодействия коррупции"

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости. Государственная фискальная служба Украины возбудила уголовное производство против украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции", сообщила в среду пресс-служба организации.

"Девятого июня 2017 года следственное управление главного управления Государственной фискальной службы в Киеве по заявлению третьих лиц об уголовном правонарушении служебными лицами общественной организации "Центр противодействия коррупции" внесено в Единый реестр государственных расследований уголовное производство", — говорится в опубликованной на сайте общественной организации справке киевского управления фискальной службы Украины.

По словам адвоката центра Елены Щербан, слова которой приводит пресс-служба организации, фискальная служба не сообщила юристам общественной организации ни статьи уголовного кодекса, по которой открыто уголовное дело, ни оснований для возбуждения уголовного дела, ни сути претензий. По слова адвоката, открытие дела позволит налоговикам проводить следственные действия в отношении общественной организации, которые, по мнению юриста, будут использоваться для того, чтобы "искать, что пришить" организации.