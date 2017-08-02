В Госдуме пригласили переехать в Россию всех, кто считает Украину угрозой

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ("Единая Россия") пригласил всех, для кого существует угроза жизни на Украине, переехать в Россию.

Ранее в среду пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила, что подозревает житомирского журналиста в государственной измене, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По данным СМИ, речь идет о Василии Муравицком, ранее он работал в интернет-издании "Журнал Житомира". По утверждению ведомства, подготовленные журналистом статьи якобы "публиковались на шести интернет-сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

"Маразм и погоня за ведьмами, как в Средневековье, сегодня – это уже смысл жизни (президента Украины Петра) Порошенко и всей его команды. Естественно, все, кто связан с Россией, а это около 70% населения Украины, они автоматически попадают в эти списки или будут попадать. А журналисты – это вообще особая группа лиц, которые всегда на острие проблем, потому что они наиболее остро чувствуют проблемы и запросы гражданского общества и стараются их высказывать в своих комментариях. Поэтому мы можем только одно сделать: всех тех, которым угрожает смерть, (для которых существует – ред.) угроза жизни на Украине, мы приглашаем сегодня в Россию", — сказал Водолацкий РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что на настоящий момент для пребывания таких украинцев в РФ проработана законодательная база. "Самый лучший вариант для них – уехать с Украины и переждать это мрачное время", — заключил он.

Президент РФ Владимир Путин 30 июля подписал закон, который устанавливает упрощенную процедуру получения гражданства и вида на жительство в РФ для украинцев. Предусматривается, что граждане Украины, желающие получить гражданство РФ, подписывают заявление об отказе от украинского гражданства. Такое заявление будет заменять справку, которую ранее нужно было получать в уполномоченных органах Украины. Такая же процедура предусматривается для украинцев, желающих получить вид на жительство в РФ.