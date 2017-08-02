Испания может запретить въезд поддерживающим Мадуро венесуэльским политикам

МАДРИД, 2 авг — РИА Новости. Испания может ввести запрет на выдачу виз и на въезд в страну венесуэльским политикам, поддерживающим президента Николаса Мадуро, сообщил испанский премьер Мариано Рахой.

По его словам, глава МИД Испании Альфонсо Дастис озвучил предложения Мадрида главе дипломатии ЕС Федерике Могерини. "Первое предложение, которое сделает Испания, — запрещение выдачи разрешений на поездки в Испанию, запрет на выдачу виз лицам, которые связаны с венесуэльским режимом", — сказал Рахой журналистам.

Испанский премьер также рассказал, что министр иностранных дел Перу, с которым накануне также созванивался глава испанского МИД, созовет своих коллег из стран Латинской Америки на следующей неделе, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле и рассмотреть, "какие меры можно принять против венесуэльского правительства".

"Естественно, что, как и всех демократов, нас беспокоит эта тема, но особенно она беспокоит испанцев из-за того, что для нас означает Венесуэла", — заявил Рахой. Он подтвердил, что Испания не признает Учредительное собрание, поскольку "оно незаконное, недемократическое и низкопробное".

"Мы продолжим принимать меры. Хочу успокоить венесуэльцев и заверить, что мир с ними, что ЕС с ними, и что Испания, разумеется, тоже", — добавил испанский премьер. Рахой пообещал "не оставить венесуэльцев одних ни при каких обстоятельствах". "В XXI веке люди не должны возвращаться к тирании прошлых веков", — сказал он.

Ранее стало известно, что председатель Европарламента Антонио Таяни направил письма главам Еврокомиссии и Европейского совета Жан-Клоду Юнкеру и Дональду Туску, в котором призвал к применению Евросоюзом индивидуальных санкций против президента и правительства Венесуэлы в виде запрета на въезд в ЕС и замораживания активов на территории Союза в связи с имеющими, по его мнению, место репрессиями против населения.

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум.

Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за субботу и воскресенье в протестных акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек. Генпрокуратура сообщила о гибели 10 человек только в воскресенье. По официальным данным национального избирательного совета, в выборах приняли участие более 8 миллионов человек, или 41,53% избирателей. Однако эти цифры оспаривает оппозиция, в течение дня публиковавшая десятки фотографий с пустых избирательных участков в разных регионах страны. По данным противников президента Николаса Мадуро, около 90% имеющих право голоса не пришли на выборы, хотя власти даже продлили на час работу участков.

Ряд стран, в том числе Испания, США, Аргентина, Колумбия, Панама, Мексика, Перу, заявили, что не признают выборы легитимными.