Испания может запретить въезд поддерживающим Мадуро венесуэльским политикам

МАДРИД, 2 авг — РИА Новости. Испания может ввести запрет на выдачу виз и на въезд в страну венесуэльским политикам, поддерживающим президента Николаса Мадуро, сообщил испанский премьер Мариано Рахой.
Испанский премьер также рассказал, что министр иностранных дел Перу, с которым накануне также созванивался глава испанского МИД, созовет своих коллег из стран Латинской Америки на следующей неделе, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле и рассмотреть, "какие меры можно принять против венесуэльского правительства".
"Естественно, что, как и всех демократов, нас беспокоит эта тема, но особенно она беспокоит испанцев из-за того, что для нас означает Венесуэла", — заявил Рахой. Он подтвердил, что Испания не признает Учредительное собрание, поскольку "оно незаконное, недемократическое и низкопробное".
Ранее стало известно, что председатель Европарламента Антонио Таяни направил письма главам Еврокомиссии и Европейского совета Жан-Клоду Юнкеру и Дональду Туску, в котором призвал к применению Евросоюзом индивидуальных санкций против президента и правительства Венесуэлы в виде запрета на въезд в ЕС и замораживания активов на территории Союза в связи с имеющими, по его мнению, место репрессиями против населения.
В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум.
Ряд стран, в том числе Испания, США, Аргентина, Колумбия, Панама, Мексика, Перу, заявили, что не признают выборы легитимными.