В ДНР сравнили план Киева по реинтеграции Донбасса с геноцидом

ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. План Киева по реинтеграции Донбасса не учитывает мнение жителей региона и может равняться "геноциду" проживающего там населения, считает глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции", однако текст документа пока не был обнародован. Как заявлял полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов, этот законопроект является попыткой создать альтернативу минским соглашениям, вместо политического урегулирования делается упор на военное решение конфликта. При этом в ДНР и ЛНР заявили, что урегулирование конфликта должно проходить в рамках минских договоренностей, иные варианты неприемлемы.

"Единственный план, который бродит в воспалённых головах украинских националистов – "реинтеграция Донбасса", который равен без зазора геноциду народа Донбасса. Ведь в этом плане "реинтеграции" нет ни слова о диалоге или учёте интересов тех, кто заявил в 2014 году о собственной позиции, не совпадающей с планами майдана",- сказал Захарченко РИА Новости.

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