Скарамуччи назвал шуткой большинство своих скандальных заявлений о коллегах

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Экс-директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи заявил, что многое из его скандальной беседы с журналистом New Yorker, в ходе которой он дал крайне нелестные оценки своим коллегам, было сказано в шутку, и тон беседы не предполагал публикации этих высказываний.
"Большая часть из того, что я сказал, было иронией и шуткой. По закону это могло идти под запись, но по характеру беседы было ясно, что запись должна быть выключена. И он знал это", — заявил Скарамуччи в интервью изданию Huffington Post.
Скарамуччи также отметил, что до этого инцидента "семьи Лицца и Скарамуччи дружили более 50 лет".
Сам Райан Лицца заявил изданию, что ни о какой дружбе с семейством Скарамуччи ему неизвестно. "Я знаю Энтони лишь в связи с его деятельностью в кампании Трампа и потом в качестве директора Белого дома по коммуникациям. Мы не являемся и никогда не были давними друзьями, не дружили семьями. Хотя, я думаю, что наши отцы были знакомы, может, это он имел в виду. Но это не было бы причиной скрывать сенсационное интервью, которое шло под запись", — сказал Лицца.
Скарамуччи был уволен в понедельник — на 11-й день после своего назначения. Увольнение состоялось по требованию нового руководителя аппарата Белого дома Джона Келли. По мнению ряда американских СМИ, Скарамуччи инициировал уход с постов руководителя аппарата Белого дома Райнса Прибаса и пресс-секретаря президента США Шона Спайсера.