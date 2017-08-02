Скарамуччи назвал шуткой большинство своих скандальных заявлений о коллегах

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Экс-директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи заявил, что многое из его скандальной беседы с журналистом New Yorker, в ходе которой он дал крайне нелестные оценки своим коллегам, было сказано в шутку, и тон беседы не предполагал публикации этих высказываний.

На прошлой неделе журналист издания New Yorker Райан Лицца сообщил, что Скарамуччи позвонил ему, чтобы узнать источник утечки информации из Белого дома и, не добившись результата, разразился бранью в адрес своих коллег.

"Большая часть из того, что я сказал, было иронией и шуткой. По закону это могло идти под запись, но по характеру беседы было ясно, что запись должна быть выключена. И он знал это", — заявил Скарамуччи в интервью изданию Huffington Post.

Скарамуччи также отметил, что до этого инцидента "семьи Лицца и Скарамуччи дружили более 50 лет".

Сам Райан Лицца заявил изданию, что ни о какой дружбе с семейством Скарамуччи ему неизвестно. "Я знаю Энтони лишь в связи с его деятельностью в кампании Трампа и потом в качестве директора Белого дома по коммуникациям. Мы не являемся и никогда не были давними друзьями, не дружили семьями. Хотя, я думаю, что наши отцы были знакомы, может, это он имел в виду. Но это не было бы причиной скрывать сенсационное интервью, которое шло под запись", — сказал Лицца.

Главной мишенью нелицеприятных высказываний Скарамуччи стали помощник президента по стратегическим вопросам Стивен Бэннон и руководитель аппарата Белого дома Ринс Прибас. Скарамуччи назвал Прибаса "параноидным шизофреником", а, коснувшись Бэннона, в чрезвычайно грубой форме дал понять, что, по его мнению, помощник президента обслуживает в Белом доме свои собственные интересы.

Скарамуччи был уволен в понедельник — на 11-й день после своего назначения. Увольнение состоялось по требованию нового руководителя аппарата Белого дома Джона Келли. По мнению ряда американских СМИ, Скарамуччи инициировал уход с постов руководителя аппарата Белого дома Райнса Прибаса и пресс-секретаря президента США Шона Спайсера.