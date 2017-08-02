Родные Каримовой грозят раскрыть данные о финансах узбекистанских министров

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Родственники старшей дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой, которую узбекские власти обвиняют в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, намерены опубликовать документы о финансовом состоянии представителей правительства республики, заявил сын Каримовой Ислам.

По его словам, власти республики преувеличивают сумму ущерба, нанесенного Каримовой и не предоставляют никаких доказательств.

"Я не буду называть сейчас имена, но мы готовимся опубликовать большой документ с проектами каждого министра и многих людей, которые сейчас у власти (в Узбекистане) — в силовых структурах и так далее. У многих из них были состояния намного больше: там не 2 миллиарда, там 3-4 миллиарда и так далее. Но никто об этом не говорит", — сказал Каримов-младший в интервью Узбекской службе ВВС.

Он признался, что знает о финансовом состоянии матери, и знает точно, "что эта заоблачная сумма не имеет никаких доказательств… она утрирована в несколько раз". "Всё, что возможно было, от всех министров, от наших родственников — всё добавили к ней: её осудят, а все останутся чистыми и продолжат работать", — отметил он.

По его мнению, если бы были какие-то доказательства хищений Каримовой, "то суды за границей бы уже завершились, была бы конфискация или предъявление обвинений по каким-то статьям". "Но ни одна зарубежная страна, которая участвует в расследовании, не признала не только самого дела в Узбекистане, но и ни одного решения судей и адвокатов", — указал сын Каримовой.

В октябре 2013 года против Каримовой было возбуждено уголовное дело за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, совершенные в составе организованной преступной группы в 2001-2013 годах, в августе 2015 года суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы. После смерти президента Ислама Каримова в сентябре 2016 года в СМИ появились сообщения, что его дочь Гульнара была убита, но информация не подтвердилась. Адвокат из Женевы Грегуар Манжа заявил, что видел ее в Ташкенте в декабре 2016 года. По его словам, Каримова была здорова, но условия ее содержания не соответствовали международным нормам.

В минувшую пятницу прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщается, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти 2 миллиарда долларов по нынешнему курсу. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов.