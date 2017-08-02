Три человека погибли при крушении туристической яхты в районе Мармариса

АНКАРА, 2 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкие спасатели обнаружили тела трех погибших при крушении туристической яхты, которая затонула в районе турецкого Мармариса, сообщает агентство IHA в среду.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в открытом море в районе Бозбурун по неизвестным пока причинам потерпела крушение туристическая яхта, на борту которой находились 11 человек. Спасены восемь человек.

Как сообщили РИА Новости представитель береговой охраны Мармариса, на борту яхты находились только граждане Турции.

Marmaris’te Tekne Battı: 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Kayıp, 8 Kişi Kurtarıldıhttps://t.co/bnCbyd7zVI pic.twitter.com/MeOyg6A9yb — Metropol Gazetesi (@MetropolGazete) 2 августа 2017 г.

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