12:5602.08.2017
(обновлено: 13:15 02.08.2017)
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Саудовская Аравия обратилась в федеральный суд Манхэттена с требованием отклонить 25 исков, в которых утверждается, что королевство содействовало планированию терактов 11 сентября 2001 года, сообщает агентство Рейтер.
По данным агентства, документы с требованиями поступили в федеральный суд Манхэттена в понедельник. Саудовская Аравия считает, что истцы не предоставляют доказательств того, что королевство или связанные с ним благотворительные организации стояли за атакой.
"Ни надлежащие обвинения, ни какие-либо свидетельства не подкрепляют беспочвенные утверждения истцов о том, что Саудовская Аравия спровоцировала атаки 11 сентября, оказывая преднамеренную и даже безрассудную поддержку террористам, которые их осуществили", — цитирует агентство заявление королевства.
Помимо этого, Саудовская Аравия потребовала предоставить суверенный иммунитет, а также предположила, что принятый в сентябре 2016 года закон о справедливом судебном преследовании спонсоров терроризма, позволяющий наследникам жертв терактов 11 сентября подавать в суд на Саудовскую Аравию, является нарушением американской конституции в том случае, если конгресс принял этот закон с целью "продиктовать результаты этого судебного процесса".
В марте 2017 года родственники жертв терактов 11 сентября 2001 года в США подали коллективный иск против Саудовской Аравии, которую они обвиняют в финансировании и иной поддержке террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ). В коллективном иске от имени 800 человек на 135 страницах перечисляются имена погибших и пострадавших в результате терактов, а также членов их семей. Истцы добиваются от правительства королевства материального возмещения причинённого ущерба. Согласно тексту иска, некоторые благотворительные и государственные учреждения Саудовской Аравии имели связь с Усамой Бен Ладеном.
В сентябре 2016 года конгресс принял закон, позволяющий наследникам жертв терактов 11 сентября подавать в суд на Саудовскую Аравию, гражданами которой были большинство террористов, осуществивших атаки. Уже в начале октября 2016 года американка, лишившаяся супруга во время террористической атаки 11 сентября 2001 года, подала первый иск в суд на Саудовскую Аравию.
11 сентября 2001 года боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей.
Согласно выводам Комиссии 9/11, приблизительно 16 000 человек находились в башнях ВТЦ ниже зоны попадания самолетов. Большая часть из них выжила, будучи эвакуированной перед разрушением зданий.
В результате сильнейшего пожара в 9.59 обрушилась Южная, а в 10.28 – Северная башня ВТЦ.
Жертвами терактов 11 сентября стали 2974 человека, 24 числятся пропавшими без вести.
Как минимум 200 человек из числа попавших в ловушку на верхних этажах башен спрыгнули вниз, предпочитая такую смерть смерти от огня. Их падение наблюдали многочисленные свидетели.
Кроме разрушения двух 110-этажных башен ВТЦ, были серьёзно повреждены или уничтожены другие строения ВТЦ, магазины, отель Marriott World Trade Center и православная греческая Церковь Святого Николая. Здание Deutsche Bank, находящееся на другой стороне Liberty Street, было признано непригодным для пребывания людей и снесено позже.
Погибли граждане США и еще 91 государства, в том числе 96 граждан и выходцев из стран бывшего СССР
В результате разрушения ВТЦ были навсегда утрачены важные архивы и бесценные произведения искусства ХХ века, а также сорок с лишним тысяч негативов фотографий Джона Ф. Кеннеди, снятых личным фотографом президента.
При теракте погиб 341 пожарный, 2 парамедика нью-йоркского пожарного департамента, 60 полицейских и 8 сотрудников скорой помощи.
В США каждый год 11 сентября проходят памятные мероприятия и поминальные бдения. Так, в Сент-Льюисе в десятую годовщину трагедии в память о погибших были установлены 3 тысячи флагов.
Точная цифра ущерба, нанесенного терактами 11 сентября, неизвестна. В сентябре 2006 года президент США Джордж Буш-младший сообщил, что ущерб от терактов 11 сентября 2001 года составил для США по самой низкой оценке 500 миллиардов долларов.
Тысячи тонн токсичного мусора, образовавшегося в результате обрушения башен ВТЦ, содержали не менее двух с половиной тысяч различных компонентов, включая свинец и ртуть. В воздух попали канцерогены, способные вызвать заболевания почек, сердца, печени или центральной нервной системы.
21 мая 2014 года на месте разрушенных башен Всемирного торгового центра был ткрыт "Музей 11 сентября".
С 2002 года 11 сентября отмечается в США как День патриота, с 2009 года, эта дата именуется также общенациональным Днем служения и памяти.
Вечером 11 сентября президент Буш сделал запись в своем дневнике: "Сегодня был Перл-Харбор XXI века".
13 марта 2006 года на месте башен ВТЦ началось строительство Национального мемориала. Первоначальный план предусматривал, что мемориал будет находиться на 9 метров ниже уровня улицы. По утвержденному проекту мемориал состоит из группы деревьев, окружающих огромные бассейны на том месте, где стояли башни. Памятник посвящен тем, кто погиб в день терактов или участвовал в спасении людей.