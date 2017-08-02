Саудовская Аравия потребовала отклонить иски о ее связи с терактами 9/11

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Саудовская Аравия обратилась в федеральный суд Манхэттена с требованием отклонить 25 исков, в которых утверждается, что королевство содействовало планированию терактов 11 сентября 2001 года, сообщает агентство Рейтер.

По данным агентства, документы с требованиями поступили в федеральный суд Манхэттена в понедельник. Саудовская Аравия считает, что истцы не предоставляют доказательств того, что королевство или связанные с ним благотворительные организации стояли за атакой.

"Ни надлежащие обвинения, ни какие-либо свидетельства не подкрепляют беспочвенные утверждения истцов о том, что Саудовская Аравия спровоцировала атаки 11 сентября, оказывая преднамеренную и даже безрассудную поддержку террористам, которые их осуществили", — цитирует агентство заявление королевства.

Помимо этого, Саудовская Аравия потребовала предоставить суверенный иммунитет, а также предположила, что принятый в сентябре 2016 года закон о справедливом судебном преследовании спонсоров терроризма, позволяющий наследникам жертв терактов 11 сентября подавать в суд на Саудовскую Аравию, является нарушением американской конституции в том случае, если конгресс принял этот закон с целью "продиктовать результаты этого судебного процесса".

В марте 2017 года родственники жертв терактов 11 сентября 2001 года в США подали коллективный иск против Саудовской Аравии, которую они обвиняют в финансировании и иной поддержке террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ). В коллективном иске от имени 800 человек на 135 страницах перечисляются имена погибших и пострадавших в результате терактов, а также членов их семей. Истцы добиваются от правительства королевства материального возмещения причинённого ущерба. Согласно тексту иска, некоторые благотворительные и государственные учреждения Саудовской Аравии имели связь с Усамой Бен Ладеном.

В сентябре 2016 года конгресс принял закон, позволяющий наследникам жертв терактов 11 сентября подавать в суд на Саудовскую Аравию, гражданами которой были большинство террористов, осуществивших атаки. Уже в начале октября 2016 года американка, лишившаяся супруга во время террористической атаки 11 сентября 2001 года, подала первый иск в суд на Саудовскую Аравию.