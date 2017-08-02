Колумнист Forbes: Путин должен поблагодарить конгресс США за санкции

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Экономическое и стратегическое сближение России и Ирана — яркий пример того, как санкции конгресса в итоге бьют по США, пишет колумнист Forbes Уэйд Шепард.

Будучи в одной лодке из-за мер, принятых американскими законодателями, Москва и Тегеран активно развивают сотрудничество. На днях они заключили сделку о совместном производстве пассажирских вагонов на 2,5 миллиарда долларов.

До этого они подписывали соглашения в других сферах. Иран закупает российскую военную технику — в частности, вертолеты Ми-17 и различные ракетные системы.

Российские нефтяные и газовые компании в свою очередь активно действуют в Иране. В июне "Газпром" получил контракт на освоение месторождения газа Farzad B.

Товарооборот между Россией и Ираном в течение 2016 года увеличился вдвое. Как отмечают в Forbes, скоро он может превысить 10 миллиардов долларов. В 2014 году это были "ничтожные" 1,68 миллиарда долларов.

Американские же компании могут позволить себе только две сферы сотрудничества с Ираном — это персидские ковры и коммерческие лайнеры, пишет Шепард. Из-за собственных санкций США не могут "отхватить кусочек пирога" от стремительно развивающейся Исламской республики.

Кроме того, Вашингтон обладает серьезным влиянием на европейские компании в том, что касается сделок с Тегераном. Так, согласно некоторым данным, французской компании Total и некоторым другим западным фирмам без разрешения США доступа на иранский рынок не получить. Поэтому у России здесь множество возможностей.

Шепард отмечает, что в нашу эпоху масштабной международной торговли и инвестиций страны получают рычаги давления и возможность влиять друг на друга за счет экономической активности и совместных проектов.

"Те, кто налагает санкции, фактически выводят себя из игры, оставляя соперникам возможности для накопления дополнительного богатства и силы. Китай это знает, Россия это знает. Так что Путин, пожалуй, должен благодарить конгресс", — заключает автор.