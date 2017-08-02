МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. России следует отозвать своего посла из Польши в связи с принятием поправок к закону, допускающих снос советских памятников, считает заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин.

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Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

"Я бы отбросил заявление, которое выдвинул (председатель комитета Совета Федерации по международным делам) Константин Косачев, о том, что Россия может отказаться от ухода за польскими могилами на территории РФ. Все же мы, я думаю, никогда не опустимся до такого варварства, которое себе позволяет Польша. И отвечать варварством на варварство – это не в наших традициях", — заявил Шишкин в ходе видеомоста Москва – Минск – Кишинев – Тбилиси – Бишкек "Война с исторической памятью: поле битвы – Польша". Видеомост организован МИА "Россия сегодня".

В ответ на действия Польши Шишкин предлагает отозвать посла РФ из Варшавы.

"Я считают, что как только этот законопроект начнется воплощаться в жизнь, (надо) сразу же отозвать посла из Польши. Основания чисто формальные с дипломатической точки зрения есть. Потому что сохранность российских мемориалов обеспечивается статьей 17 базового договора между Польшей и РФ о добрососедстве и дружественном сотрудничестве. Грубое открытое нарушение этой статьи означает, что Польша выходит из этого договора, и Россия должна официально будет объявить, что с момента начала сноса памятников РФ считает, что Польша вышла из этого договора", — сообщил эксперт.

"В связи с этим отзывается посол, понижается уровень дипломатического представительства до тех пор, пока с этой властью или новой властью Польши будет заключен договор, который дает рамки нашему сотрудничеству", — добавил он.