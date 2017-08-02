МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. России следует отозвать своего посла из Польши в связи с принятием поправок к закону, допускающих снос советских памятников, считает заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин.
53.7%Конечно, за оскорбление памяти погибших должны ответить
30.1%Нужно не просто вводить санкции, а разорвать дипотношения
6.6%Нет, это внутреннее дело Польши
9.6%Не вижу смысла: это не повлияет на решение Варшавы
"Я бы отбросил заявление, которое выдвинул (председатель комитета Совета Федерации по международным делам) Константин Косачев, о том, что Россия может отказаться от ухода за польскими могилами на территории РФ. Все же мы, я думаю, никогда не опустимся до такого варварства, которое себе позволяет Польша. И отвечать варварством на варварство – это не в наших традициях", — заявил Шишкин в ходе видеомоста Москва – Минск – Кишинев – Тбилиси – Бишкек "Война с исторической памятью: поле битвы – Польша". Видеомост организован МИА "Россия сегодня".
В ответ на действия Польши Шишкин предлагает отозвать посла РФ из Варшавы.
"В связи с этим отзывается посол, понижается уровень дипломатического представительства до тех пор, пока с этой властью или новой властью Польши будет заключен договор, который дает рамки нашему сотрудничеству", — добавил он.