В Лампедузе задержали немецкое судно, спасшее мигрантов

РИМ, 2 авг — РИА Новости, Александр Логунов. Корабль немецкой неправительственной организации, занимающейся спасением мигрантов в Средиземном море, задержан итальянскими властями в порту острова Лампедуза.

Судно принадлежит НПО Jugend Rettet, которая не подписала специальный кодекс итальянского МВД, призванный упорядочить деятельность подобных структур. Как сообщает местное издание La Sicilia, корабль Iuventa был блокирован в ночь на среду береговой охраной неподалеку от Лампедузы и препровожден в порт, где подвергнут тщательной проверке.

С судна были сняты двое граждан Сирии, которых отправили в центр размещения мигрантов. Ранее их переправили на борт немецкого судна с одного из итальянских военных кораблей, участвующих в операциях по спасению мигрантов в этом участке Средиземного моря.

"Iuventa не конфискована. Экипаж не арестован. Случившееся является стандартной процедурой. Мы ожидаем получения новой информации", — сообщила Jugent Retter в Twitter. Организация является негосударственной, но находится в юрисдикции берлинского суда и имеет счет для пожертвований в немецком банке.

Власти Италии разработали проект кодекса поведения для неправительственных организаций после обвинения в адрес ряда из них в сотрудничестве с перевозчиками нелегалов. Список из 12 пунктов включает запрет на заход в ливийские территориальные воды, требование прозрачного финансирования и запрет на пересадку мигрантов на другие суда. МВД Италии предполагает, что кодекс позволит подписавшим его организациям стать частью организованной системы по оказанию помощи на море, приему мигрантов и борьбе с их перевозчиками, не нарушая основополагающих принципов НПО. Ранее министерство подчеркивало, что неприсоединившимся к кодексу НПО будет отказано в доступе к итальянским портам.

Документ подписали такие организации, как Save the Children и Migrant Offshore Aid Station, представители которых присутствовали на встрече в МВД. Proactiva Open Arms, сообщила о своем желании присоединиться к соглашению. "Врачи без границ" и Jugend Retter отказались его подписать.