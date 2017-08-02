В Раде предложили изменить Минские соглашения

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости. Сопредседатель парламентской фракции украинского "Оппозиционного блока" Юрий Бойко считает, что для решения конфликта в Донбассе необходимо переформатировать Минские соглашения и создать новую дорожную карту в рамках последних телефонных переговоров в "нормандском формате".

В конце июля президенты РФ, Франции, Украины и канцлер Германии после трехмесячной паузы обсудили по телефону урегулирование в Донбассе и договорились о встрече внештатных советников глав государств "нормандского формата", которая должна состояться во второй половине августа. По данным пресс-службы Кремля, стороны обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом сбоев с реализацией Минских соглашений.

"Реальный механизм – это создание дорожной карты в рамках "нормандского формата", это участие американцев в этой работе, это наше предложение о введении голубых касок на линию разграничения, чтобы остановить стрельбу и, наконец, перейти к политическому процессу урегулирования в рамках Минских соглашений… сейчас надо менять их формат, менять наполнение", — цитирует Бойко пресс-служба партии в среду.

По его мнению, инициатором этого процесса должна выступить украинская сторона. А реформирование должно заключаться в создании новой дорожной карты в рамках последних телефонных переговоров в "нормандском формате".

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.

Ранее замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил: Киев считает, что в связи с обострением ситуации в Донбассе стоит снова вернуться к идее введения в зону конфликта миротворческой миссии ООН.