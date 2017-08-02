Песков: Белый дом делает противоречивые заявления по санкциям

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Москва констатирует противоречивые заявления из Белого дома по вопросам антироссийских санкций, личной оценки президента США Дональда Трампа в Кремле пока не слышали, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, важно, что об этом думает президент США, что он думает в целом о нынешнем состоянии и перспективах двусторонних отношений. Но пока мы не слышали таких заявлений. Вместе с тем, мы действительно констатируем некую противоречивость заявлений, которые озвучиваются в Белом доме", — сказал Песков, отвечая на вопрос, важно ли России, что по поводу санкций считает Трамп, и чьи заявления считаются официальной позицией Белого дома.

Во вторник официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп пока не подписал законопроект по санкциям в отношении России, "но он это сделает". Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что ни он, ни президент "не в восторге" от нового закона.

Сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. На прошлой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов. Теперь у президента США 10 дней, чтобы подписать или отклонить этот закон.