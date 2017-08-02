В сенате Польши рассчитывают обсудить с послом РФ снос советских памятников

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В польском сенате по-прежнему надеются на встречу с послом России в Варшаве Сергеем Андреевым для обсуждения вопроса сноса советских памятников, несмотря на то, что предполагающий демонтаж монументов закон уже принят и подписан президентом, сообщила РИА Новости представитель верхней палаты парламента Александра Лайхт.

Посол РФ был приглашен на встречу по данной теме в сенате, однако она не состоялась. МИД Польши после подписания президентом Анджеем Дудой соответствующего закона сообщил РИА Новости, что приглашение Андреева в сенат для обсуждения сложившейся ситуации остается в силе.

"Сенаторы, представители сенатских комиссий, которые занимались принятой в июне текущего года новеллой закона о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и предметов общественного пользования, планируют встречу с послом России", — сообщила Лайхт, отметив, что дата такой встречи неизвестна, поскольку в настоящее время в работе парламента наступил перерыв.

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"Закон действительно принят, но всегда есть время на то, чтобы говорить о намерениях его принятия, развеять сомнения, тем более, что закон вступит в силу через три месяца со дня опубликования — то есть в октябре этого года", — подчеркнула она.

Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.