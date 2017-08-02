В НАТО сообщили о потерях после атаки на конвой альянса в Кандагаре

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Действующая в Афганистане миссия НАТО сообщила о потерях при атаке на военный конвой альянса в Кандагаре в среду, не уточнив данных по ним.

"Миссия "Решительная поддержка" может подтвердить, что конвой НАТО был атакован сегодня днем в Кандагаре. В результате нападения есть потери", — говорится в заявлении альянса на официальном сайте миссии. Отмечается, что идет работа над сбором дополнительной информации по инциденту.

Ранее телеканал Tolo News сообщил, что террорист-смертник на автомобиле атаковал колонну иностранных сил, направлявшуюся в аэропорт города Кандагар. При этом пресс-служба местного губернатора отметила, что в результате нападения одно транспортное средство в колонне было повреждено.

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан" и международной террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка". В том же году в Афганистане усилили свое влияние боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена во многих странах, в том числе в России), которые озвучили планы сформировать в стране плацдарм для будущей дестабилизации региона и вступили в прямое противостояние с "Талибаном". В апреле 2017 года исполняющий обязанности генсека ОДКБ Валерий Семериков заявил, что террористы ИГ активно перемещаются из Сирии и Ирака в Афганистан.