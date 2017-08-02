Служба безопасности Украины заподозрила житомирского журналиста в госизмене

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины подозревает житомирского журналиста в государственной измене.

По данным местного издания "Житомир.инфо" , блогера-журналиста зовут Василий Муравицкий, ранее он работал в интернет-издании "Журнал Житомира" и сотрудничал с интернет-порталом ukraina.ru

Как сообщает пресс-служба СБУ, подготовленные журналистом статьи "публиковались на шести интернет-сайтах, которые администрировались из России и временно оккупированных территорий Украины".

Подчеркивается, что тексты журналиста подвергли лингвистической и судебно-психологической экспертизам.

"По заключению экспертов, материалы… содержат призывы к разжиганию национальной розни внутри страны, между Украиной и соседними дружественными государствами", — заявили в ведомстве.

Утверждается, что во время обысков правоохранители нашли у журналиста компьютерную технику с "доказательствами переписки с российскими кураторами", копии соглашений на подготовку заказных статей, акты приема-передачи работ и банковские карты, на которые перечислялись деньги.

Журналиста подозревают в совершении преступлений по статьям "государственная измена", "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" и "создание террористической группы или террористической организации".

Решается вопрос об избрании меры пресечения, досудебное расследование продолжается.

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что украинские власти пытаются дискредитировать журналистов, публикующих критические материалы в их адрес, называя их "агентами Москвы".

Это уже не первый случай преследования журналистов со стороны украинских властей. Так, в июне был задержан редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва. По утверждению правоохранителей, он требовал и получил десять тысяч долларов за неразмещение компромата на действующего политика. Сам Гужва заявлял, что дело против него пытались сфабриковать из-за публикации критических материалов об украинской власти. Союз журналистов Украины потребовал от властей объяснений.

Кроме того, в середине июля украинское издание "Вести" заявило, что в его офисе в центре Киева спецслужбы провели обыски, работа редакции была заблокирована.