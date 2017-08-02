Служба безопасности Украины заподозрила житомирского журналиста в госизмене

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины подозревает житомирского журналиста в государственной измене.
Как сообщает пресс-служба СБУ, подготовленные журналистом статьи "публиковались на шести интернет-сайтах, которые администрировались из России и временно оккупированных территорий Украины".
Подчеркивается, что тексты журналиста подвергли лингвистической и судебно-психологической экспертизам.
"По заключению экспертов, материалы… содержат призывы к разжиганию национальной розни внутри страны, между Украиной и соседними дружественными государствами", — заявили в ведомстве.
Утверждается, что во время обысков правоохранители нашли у журналиста компьютерную технику с "доказательствами переписки с российскими кураторами", копии соглашений на подготовку заказных статей, акты приема-передачи работ и банковские карты, на которые перечислялись деньги.
Решается вопрос об избрании меры пресечения, досудебное расследование продолжается.
Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что украинские власти пытаются дискредитировать журналистов, публикующих критические материалы в их адрес, называя их "агентами Москвы".
Кроме того, в середине июля украинское издание "Вести" заявило, что в его офисе в центре Киева спецслужбы провели обыски, работа редакции была заблокирована.