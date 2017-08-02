Три дома повреждены в ДНР за сутки из-за обстрелов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (14)

ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Три многоквартирных дома и магазин повреждены за сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщили в МЧС ДНР.

"В Ясиноватой повреждено остекление в четырехэтажном доме по улице Гоголя. В Докучаевске повреждено остекление в двух многоквартирных домах по улице Ленина", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

По данным ведомства, в Докучаевске также повреждено остекление магазина.

Следите за хроникой украинского кризиса на сайте РИА Новости >>