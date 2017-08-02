Палестинский переговорщик: США поощряют Израиль в политике апартеида

ГАЗА, 2 авг — РИА Новости. Главный палестинский переговорщик Саиб Орейкат заявил, что отсутствие со стороны США поддержки принципа "два государства для двух народов" и реакции на поселенческую деятельность поощряет Израиль к проведению политики апартеида.

Слова Орейката стали редким случаем публичной критики палестинским руководством администрации Дональда Трампа, который после победы на президентских выборах пообещал вплотную заняться урегулированием палестино-израильского конфликта и привести стороны к миру.

"Отсутствие ясной декларации со стороны США о том, что окончательной целью мирного процесса является реализация принципа двух государств в границах 1967 года, и молчание в отношении активизации израильской колониальной поселенческой деятельности интерпретируется правительством Израиля как возможность уничтожить бигосударственное решение", — говорится в заявлении Орейката.

Вместо этого Израиль нацелен на построение одного государства с двумя системами, утверждает он, называя такой сценарий апартеидом.

Ближневосточное урегулирование Трамп поручил своему зятю и советнику Джареду Кушнеру. Накануне американские СМИ опубликовали аудиозапись, негласно сделанную во время его встречи с практикантами конгресса. На ней слышно, что Кушнер признает, что палестино-израильский конфликт может вообще не иметь решения.

"Мы размышляем, каким является правильный конечный результат, и пытаемся очень тихо работать со сторонами, чтобы посмотреть, есть ли решение. Решения может не быть, но это одна из тех проблем, на которых президент нас попросил сосредоточиться", — цитирует Кушнера американская пресса.