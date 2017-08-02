Пассажиры EasyJet застряли на греческом острове Закинф из-за черепах

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Пассажиры лоукостера EasyJet застряли на греческом острове Закинф (Закинтос) из-за спаривающихся черепах, пишет The Guardian.

Самолет должен был вылететь из местного аэропорта в лондонский Гатвик днем в воскресенье, однако когда пассажиры уже были на борту, командир объявил о проблемах с закрылками и попросил всех покинуть лайнер.

В результате туристам пришлось остаться в аэропорту. Им не только не предложили ни напитков, ни еды, но и не прислали запасной борт. Дело в том, что ночью в этих местах спариваются и откладывают яйца длинноголовые морские черепахи, поэтому полеты самолетов в темное время суток прекращаются.

В понедельник ситуация повторилась. Технический персонал аэропорта и авиакомпании не смог оперативно устранить проблему с закрылками, из-за чего рейс задержали еще на один день.

В результате пассажиры прилетели домой только во вторник. Представители EasyJet уже извинились за задержку рейса и заявили о выплате компенсации.