СМИ: пилоты аэроклубов за деньги перевозят мигрантов из Бельгии в Британию

БРЮССЕЛЬ, 2 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Британские пилоты малых самолетов типа Cessna 172 или Piper Chieftain используют аэродромы авиаклубов в Бельгии для перевозки нелегальных транзитных мигрантов в Великобританию, сообщила в среду газета Libre Belgique.

"Перевозчики организовали рейсы для мигрантов в Великобританию с нашей (бельгийской — ред.) территории", — пишет издание.

По данным газеты, в июле голландская полиция задержала двух британских летчиков, которые признались, что намеревались перевезти из Бельгии в Великобританию группу нелегалов из Албании. Они должны были прибыть в Бельгию через соседние Нидерланды, но были задержаны на бельгийско-голландской границе и дали признательные показания. За перевозку британские летчики брали по одной тысяче евро с каждого пассажира.

По информации издания, в качестве базы для переправки нелегальных мигрантов использовался аэродром аэроклуба Зорсель-Малле в 20 километрах от Антверпена. Его президент Паскаль Кемпенарс заявил, что ничего не слышал о незаконном использовании аэродрома, но не исключил, что это могло происходить в ночное время, когда в аэроклубе никого нет.

В свою очередь, в федеральной полиции Бельгии заявили, что не располагают доказательствами фактов авиаперевозок нелегалов в Великобританию, пишет издание.