СМИ: пилоты аэроклубов за деньги перевозят мигрантов из Бельгии в Британию

БРЮССЕЛЬ, 2 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Британские пилоты малых самолетов типа Cessna 172 или Piper Chieftain используют аэродромы авиаклубов в Бельгии для перевозки нелегальных транзитных мигрантов в Великобританию, сообщила в среду газета Libre Belgique.
По данным газеты, в июле голландская полиция задержала двух британских летчиков, которые признались, что намеревались перевезти из Бельгии в Великобританию группу нелегалов из Албании. Они должны были прибыть в Бельгию через соседние Нидерланды, но были задержаны на бельгийско-голландской границе и дали признательные показания. За перевозку британские летчики брали по одной тысяче евро с каждого пассажира.
В свою очередь, в федеральной полиции Бельгии заявили, что не располагают доказательствами фактов авиаперевозок нелегалов в Великобританию, пишет издание.