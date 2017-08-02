СМИ: террористов в Париже и Брюсселе финансировали за счет соцпособий

БРЮССЕЛЬ, 2 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Члены террористических групп, совершивших теракты в Париже и Брюсселе, пользовались финансовой поддержкой со стороны представителей сочувствующих слоев населения, которые, в частности, использовали для этого средства социальных выплат, сообщила в среду газета Libre Belgique со ссылкой на данные бельгийской службы обработки финансовой информации (CTIF).

"При том, что "Исламское государство"* оказало финансовую поддержку (террористам), большая часть средств поступила не от ИГ*", — пишет издание. Согласно данным CTIF, финансирование не носило организованного характера — значительная часть средств, перечислявшихся на счета лиц – участников терактов, происходила из зарплат, пособий по безработице или других социальных выплат, отмечает Libre Belgique. При этом активно осуществлялось финансирование наличными, вероятно, полученными от торговли наркотиками и другой преступной деятельности, что затрудняет установление источников финансовой поддержки террористов, говорится в докладе CTIF.

*террористическая группировка, запрещенная в России