Реновация по-египетски: отчаяние трущоб и города будущего

КАИР, 2 авг — РИА Новости. Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Житель попавшего под снос каирского района Гезират эль-Варрак 23-летний контролер автобуса Ахмед Ибрагим с рождения живет в маленькой квартирке в недостроенном доме на острове.

Семья Ахмеда переехала сюда еще 50 лет назад не от хорошей жизни, конечно. Здесь он родился и вырос — на этом острове в черте города, который со всех сторон окружен водами Нила, но где нет ни одного моста на материк, а единственная связь с остальным Каиром — моторные лодки да небольшие паромы для автомашин и грузов.

Остров невезения

Жилой район острова эль-Варрак, как и многие подобные ему каирские трущобы — кварталы стихийной самовольной застройки, возводился на протяжении десятилетий небогатыми семьями из других районов Каира и египетских городов.

Большинство жителей за многие годы так и не смогли оформить документы на свою нехитрую недвижимость — это, в основном, двух-трехэтажные многоквартирные дома, наспех сработанные из красного кирпича и бетона. Уже обветшалые от времени, но по-прежнему имеющие вид недостроенных, они будто ощетинились на весь мир кривыми пиками ржавой арматуры, торчащей в небо из незавершенных последних этажей и крыш.

Условия для нормальной городской жизни здесь практически отсутствуют. Правда, есть электричество, но нет водопровода и канализации. Здесь работают всего две школы (начальная и средняя), почта, небольшой полицейский участок да очень скромный медицинский центр. А ведь на острове проживают десятки тысяч человек.

Но в эль-Варраке к такому полулегальному и некомфортному существованию давно привыкли. "В тесноте, да не в обиде", — уверены жители острова.

Мой адрес не дом и не улица

В середине июля этого года размеренной, хоть и не совсем законной жизни на эль-Варраке пришел конец: египетские власти решили изъять государственные земли из незаконного пользования и направили на остров бульдозеры в сопровождении усиленных полицейских нарядов для сноса незаконно построенных жилых зданий.

"Эти бульдозеры и полиция стали для жителей громом среди ясного неба, — поделился с РИА Новости воспоминаниями Ахмед. — А у нас не было и нет на руках хотя бы копий постановлений на снос наших домов".

Молодой человек уверен, что власти косвенно признали законность построек на острове, фиксируя его в документах, удостоверяющих личность, а также в счетах за электричество. "Разве тот факт, что мы за электричество государству платим по счетам, не подтверждает, что мы живем здесь законно?" — задается вопросом Ахмед.

Но ни названия улицы, ни номера дома в документах жителей эль-Варрака не найти — для властей их просто не существует. И в графе: "Место регистрации" пишут коротко: "эль-Варрак".

Египетские власти полагают, что, по меньшей мере, семьсот зданий на острове построены незаконно и должны быть снесены. Логика властей проста: эти дома стоят на земле, принадлежащий государству — министерству сельского хозяйства, ирригации или министерству по делам вакфов (исламская собственность). А несколько месяцев назад в Египте вышел президентский указ, который обязал правительство принять меры для "устранения захватов принадлежащей государству земли" на всей территории страны.

Пребывающее в отчаянном положении население тоже понять можно — семьи живут в этих домах уже не в первом поколении, и государство долгие годы не препятствовало строительству. Да большинству просто некуда будет податься после сноса их единственного жилья.

Отступать некуда

Начавшееся 16 июля со словесной перепалки противостояние с полицией в эль-Варраке быстро переросло в столкновения силовиков с местными жителями, в результате которых, к несчастью, пролилась кровь: погиб один человек, десятки получили травмы. Власти пока приостановили снос домов, но решения своего менять не собираются, так как речь идет об "авторитете государственной власти".

Но и жителям отступать с их острова просто некуда: они готовы бросаться под бульдозеры, отстаивая свое право на жизнь. Хотя жить в таких условиях, конечно, непросто, и, вероятно, люди и согласились бы переехать на "большую землю", если бы им предоставили такую возможность.

Источник угроз для мегаполиса

"Самая главная проблема в борьбе со стихийными районами — это обеспечение жителей альтернативным жильем в местах, где все готово для нормальной жизни", — признает руководитель египетского Центра исследований в области безопасности Халед Окаша.

При этом он не сомневается, что ликвидировать такие густонаселенные и неблагополучные районы в любом случае необходимо, поскольку они могут стать для Каира источником многочисленных угроз.

Большой Каир — крупнейший мегаполис Африки и Ближнего Востока, где проживают порядка 20 миллионов человек. Относительно благополучные районы с дорогой недвижимостью, такие как Замалек, Докки и Мохандесин, окружены со всех сторон густонаселёнными бедными кварталами — Булак, Имбаба.

"Государство пытается ликвидировать такие зоны стихийной застройки еще и потому, что они могут стать прибежищем террористов, рассадником преступности", — пояснил египетский эксперт в беседе с РИА Новости.

Но по словам Окаша, ситуация в эль-Варраке все же стала, скорее, исключением, так как, "в основном, борьба с захватом государственной земли в различных провинциях страны, а также расселение районов стихийной застройки проходят спокойно".

Деньги или жилье

Глава Египетского форума политических и экономических исследований Рашад Абду полагает, что при грамотном решении проблемы районов стихийной застройки все окажутся в выигрыше. "Реновация районов стихийной застройки может дать толчок развитию экономики, поднять уровень жизни гражданина и, соответственно, увеличить его возможности для продуктивной работы во благо обществу", — сказал он РИА Новости.

При этом Абду согласен с жителями эль-Варрака в том, что государство само узаконило районы стихийной застройки, проведя туда электричество. "Теперь многие жители считают, что это их собственность, и стараются не допустить ее отъема. Поэтому они должны получить либо денежную компенсацию, либо альтернативное жилье", — считает экономический эксперт.

Новые города для новых египтян

Как известно, египтяне исторически живут лишь на незначительной части территории своей страны — в долине и дельте Нила с их плодородными землями. Остальные территории по-прежнем, заселены мало или не используются вовсе.

Если верить планам правительства Египта, то уже к 2030 году ситуация в жилищном хозяйстве страны должна кардинально измениться. Сразу три новых города будут построены на средиземноморском побережье Египта: к востоку от современного Порт-Саида, близ эль-Мансуры, а также рядом с городом эль-Аламейн. Город-спутник появится даже у древней Александрии. А в пригороде Каира уже полным ходом идет строительство новой административной столицы, где разместятся не только министерства и ведомства, но и многочисленные жилые кварталы. Планируется строительство новых городов и в южной части Египта, а также на побережье Красного моря. Может быть, жители эль-Варрака и других каирских трущоб поселятся где-то в этих новых городах…

Депутаты защитят граждан?

В ситуацию с принудительной реновацией собираются вмешаться и депутаты египетского парламента. Они намерены не допустить нарушения прав граждан. "В любом случае, нарушение прав граждан недопустимо, и мы в парламенте будем внимательно следить за этими процессами", — пообещал РИА Новости замглавы парламентского комитета по вопросам местного самоуправления Ахмед Сулейман Хелиль.

При этом он пояснил, что ликвидация последствий захвата государственных земель – это естественный процесс, с помощью которого государство пытается восстановить законность.

"К сожалению, проблема захвата госземель уходит в прошлое лет на 50, и никто не решал ее", — сказал депутат.

В тоже время он не исключил, что некоторые нелегальные постройки все же могут быть узаконены. "Но главное, чтобы они не представляли опасности для самих жителей. Какие дома могут быть узаконены, а какие – нет, должна, конечно, решать специальная комиссия", — добавил он.

Лакомый кусок для инвесторов

А пока власти Каира решают, как выполнить указ президента, а жители эль-Варрака готовятся держать долгую оборону, инвесторы уже строят планы по реновации острова и прикидывают размеры прибыли: в СМИ появились сообщения, что некая эмиратская девелоперская компания разработала план застройки эль-Варрака.

Несомненно, после дорогой реконструкции этот городской остров полностью изменится и сможет привлечь самых состоятельных египтян и иностранцев. Но очевидно и другое: большинство сегодняшних жителей эль-Варрака, включая контролера Ахмеда Ибрагима, никогда не смогут себе позволить не то, что приобрести, но даже снимать жилье на этом острове после реновации. И пока, несмотря на все обещания и планы, непонятно, кто и за чей счет все же будет обеспечивать "островитян" новым жильем.