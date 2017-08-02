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В мире

Рогозин: сорвав переговоры, Молдавия потеряла сотни миллионов долларов

Сюжет:
Инцидент с самолетом Рогозина над Румынией (24)
10:3902.08.2017
135863
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фотоВице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Сорвав переговоры вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина и президента Молдавии Игоря Додона, Молдавия потеряла возможность пополнить казну десятками миллионов долларов за счет новых предложений России, которые российская делегация планировала представить в Кишиневе, сказал зампред правительства РФ в интервью молдавскому каналу НТВ.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Мы для Молдовы хотели сделать очень многое. Кстати, я летел в Кишинев, запросив встречу с членами правительства Молдовы с тем, чтобы сформулировать новые предложения по линии экономического сотрудничества", — сказал Рогозин.

"Теперь уж об этом говорить не буду, теперь это уже не актуально. Потеряли, думаю, десятки, а может быть сотни миллионов долларов одним таким жестом хамским", — добавил он.

Рогозин отметил, что "идет разрушение всех договоренностей, которые у нас были с правительством Молдовы".

Он добавил, что в конце прошлого года в Москве прошло заседание двусторонней межправительственной комиссии, которую вице-премьер возглавляет с российской стороны. "Мы все верили, что что-то происходит очень важное в наших отношениях. Мы были готовы пойти навстречу молдавской экономике, открыть рынок в каких-то областях", — сказал Рогозин.

"Это огромный восточный рынок для Молдовы, надо просто быть врагом своей страны, чтобы этот рынок не открывать для своих же фермеров, предпринимателей и т.д. И вдруг пошла эта эскалация напряжения", — отметил вице-премьер.

Рогозин добавил, что все началось с задержания российских официальных лиц, чиновников, которые по разным вопросам ездят в Приднестровье. Потом, по его словам, усилились действия в отношении военнослужащих РФ.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"А если мы не можем проводить ротацию наших миротворцев, к чему это может приводить? К молдавизации, приднестровизации миротворческой миссии. У нас там 200 тысяч граждан проживает в Приднестровье. К чему нас толкают, к тому чтобы российскими миротворцами стали жители Приднестровья? Кто в этом будет виноват? Только Плахотнюк (Владимир, лидер правящей в Молдавии Демократической партии) и контролируемое им правительство Молдовы".

В пятницу румынские власти под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. После этого Рогозин вернулся в Москву.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Альфред Хичкок
Дмитрий, идите в писатели. Спасите Россию от себя.
10:54
02.08.2017
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