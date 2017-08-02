Рогозин объяснил, почему удалил из соцсетей записи о румынских политиках

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин объяснил, почему удалил свои эмоциональные записи, адресованные румынским политикам, в социальных сетях — в интервью молдавскому каналу НТВ политик рассказал, что время эмоций прошло, и настала пора расчистить информационное пространство для реального ответа.

"Во-первых, это хороший повод для того, чтобы эти надписи напомнить. Первый раз (информационный повод появляется — ред), когда они ставятся, второй раз — когда они снимаются", — прокомментировал он сообщения ряда СМИ, заметивших изменения контента.

"Если серьезно, то ситуация беспрецедентная и очень опасная, потому что, по сути дела, если ее пропустить, то она может распространяться в целом на всех лиц, а их десятки человек, которые у нас внесены в незаконные санкционные списки. И если какая-то страна, типа Румынии, будет произвольно, хамским образом перекрывать воздушное пространство гражданским самолетам, коммерческим, рейсовым, если там летит подобного рода лицо, то это приведет к хаосу и, соответственно, к ответным мерам, которые тоже затронут массу людей", — сказал Рогозин.

Зампред правительства заверил, что Россия не оставит без ответа инцидент с самолетом авиакомпании S7, произошедший 28 июля в воздушном пространстве Румынии, которая не дала разрешения на пролет лайнера по маршруту следования, мотивируя это нахождением на борту персоны, внесенной в санкционные списки ЕС.

"Мы этот вопрос не оставим. Начиная от ИКАО (Международная организация гражданской авиации — ред.) и заканчивая другими властями, международными инстанциями, очень подробно разберемся с этим вопросом. Все необходимые выводы будут сделаны", — пообещал Рогозин. Он подчеркнул, что время первоначальных эмоциональных оценок и угроз прошло.

"Сейчас начался период другой — не эмоциональных высказываний, а анализа того, что произошло, начался процесс установления лиц, причастных к принятию такого рода противоправных решений, которые поставили под угрозу жизни не только членов правительственной делегации России, но и простых граждан, в основном молдаван, которые летели к себе на Родину, — отметил вице-премьер. — Поэтому вместо эмоций будут дела, вот все, что вам могу сказать".

Рогозин пояснил, что процесс выработки этих решений займет какое-то время. Но прежде чем перейти к конкретным делам, "это пространство лучше очистить от первых реакций, которые, естественно, возникли бы у любого мужчины, который видит, что происходит в самолете, как реагируют пассажиры, женщины и дети", сказал он.