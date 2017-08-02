Рогозин обвинил лидера правящей партии Молдавии в срыве визита в Кишинев

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. За срывом приезда вице-премьера Дмитрия Рогозина в Кишинев и Тирасполь 28 июня, возможно, стоит лидер правящей в Молдавии Демократической партии (ДПМ) Владимир Плахотнюк, рассказал в интервью молдавскому телеканалу НТВ зампред правительства РФ.
"Мы пока, естественно, не хотим выдавать каких-то секретов, результатов нашего расследования. Оно ведется. Но могу уже сейчас сказать, что у нас есть сведения, что за этой провокацией стоял господин Плахотнюк. Это он все организовал. Цель его была столкнуть нас с Румынией, поэтому делали, как это обычно делают дельцы — чужими руками", — заявил Рогозин.
Согласно схеме, описанной российским вице-премьером, Плахотнюк поручил премьеру страны Павлу Филипу сделать звонок в Бухарест.
"Такой звонок был сделан, и на очень высоком уровне было принято решение о запрете вхождения самолета в воздушное пространство Румынии", — сказал Рогозин.
Он добавил, что сейчас уточняется, кто окончательно принял решение.
Говоря об ответных мерах, Рогозин сообщил, что устанавливаются и другие лица, которые по всей цепочке принимали это решение. "Когда этот анализ будет завершен, то мы подготовим политическому руководству России свои предложения относительно тех мер, которые будут предприняты в отношении этих товарищей", — сказал Рогозин. Он также заявил, что ответные меры РФ должны быть максимально выверены и адресны. "Надо наказать тех, кто виноват, а не как у нас обычно: награждают непричастных и наказывают невиновных. Именно виновные сейчас будут установлены и, конечно, будут приняты необходимые решения", — заключил вице-премьер.