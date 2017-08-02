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В мире

Рогозин обвинил лидера правящей партии Молдавии в срыве визита в Кишинев

10:0502.08.2017
(обновлено: 10:17 02.08.2017)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фотоЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. За срывом приезда вице-премьера Дмитрия Рогозина в Кишинев и Тирасполь 28 июня, возможно, стоит лидер правящей в Молдавии Демократической партии (ДПМ) Владимир Плахотнюк, рассказал в интервью молдавскому телеканалу НТВ зампред правительства РФ.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Румынские власти 28 июля под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрием Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. После этого Рогозин вернулся в Москву.

"Мы пока, естественно, не хотим выдавать каких-то секретов, результатов нашего расследования. Оно ведется. Но могу уже сейчас сказать, что у нас есть сведения, что за этой провокацией стоял господин Плахотнюк. Это он все организовал. Цель его была столкнуть нас с Румынией, поэтому делали, как это обычно делают дельцы — чужими руками", — заявил Рогозин.

Согласно схеме, описанной российским вице-премьером, Плахотнюк поручил премьеру страны Павлу Филипу сделать звонок в Бухарест.

"Такой звонок был сделан, и на очень высоком уровне было принято решение о запрете вхождения самолета в воздушное пространство Румынии", — сказал Рогозин.

Он добавил, что сейчас уточняется, кто окончательно принял решение.

Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Рогозин заявил, что прилетит в Молдавию даже в случае запрета
"Они дождались взлета этого самолета и, когда он уже находился в воздухе, пройдя польское в том числе воздушное пространство, словацкое, только тогда ввели запрет. То есть это было сделано сознательно, грубо, попирая права людей, которые летели на этом самолете. Еще раз говорю, что дело не во мне, а дело в том, что это был хамский поступок по отношению к гражданам Молдовы, которых было большинство", — отметил Рогозин.

Говоря об ответных мерах, Рогозин сообщил, что устанавливаются и другие лица, которые по всей цепочке принимали это решение. "Когда этот анализ будет завершен, то мы подготовим политическому руководству России свои предложения относительно тех мер, которые будут предприняты в отношении этих товарищей", — сказал Рогозин. Он также заявил, что ответные меры РФ должны быть максимально выверены и адресны. "Надо наказать тех, кто виноват, а не как у нас обычно: награждают непричастных и наказывают невиновных. Именно виновные сейчас будут установлены и, конечно, будут приняты необходимые решения", — заключил вице-премьер.

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