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В мире

Считают убытки: Украина готовит иск к России из-за моста в Крым

09:1702.08.2017
(обновлено: 09:23 02.08.2017)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСборка арок железнодорожной и автомобильной части моста через Керченский пролив. Архивное фотоСборка арок железнодорожной и автомобильной части моста через Керченский пролив. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Киев готовит иск к России из-за строительства моста в Крым. По словам замминистра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка, сейчас власти считают убытки торговых портов, связанные с ограничением судоходства в Керченском проливе.

Строители завершили сборку автомобильной арки Крымского моста
© Информационный центр "Крымский мост"
Полным ходом: закончена сборка автомобильной арки моста в Крым
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей запланировано на декабрь 2018 года.

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Считают убытки

По словам Лавренюка, жалобу на Россию готовит Минюст.

"Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет проблему перекрытия Керченского канала и введение ограничений по хождению судов. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами", — цитирует слова чиновника пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.

Минимальные ограничения

Укладка первого асфальта на пролете Крымского моста. 10 июля 2017
© Фото : официальный информационный сайт строительства Крымского моста
Глава Минтранса назвал мост в Крым образцом транспортного строительства
В середине июля министр транспорта России Максим Соколов заявил журналистам, что морская операция по перевозке и установке арочных пролетов будущего моста пройдет при минимальном ограничении судоходства.

"Единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток", — заявил чиновник.

Министр подчеркнул, что сразу после завершения технологических операций канал будет незамедлительно открываться для прохода судов.

Стройка идет полным ходом

Накануне Соколов рассказал о ходе строительства моста в Крым. По словам министра, строители выполнили более половины от намеченных работ.

"Если говорить об автодорожной составляющей моста, то мы прошли уже около 70% работ, по железнодорожной части — около 60%. И нет никаких сомнений, что все поставленные задачи будут выполнены в установленные сроки", — отметил чиновник.

На строительстве автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Автодорожная часть моста в Крым готова на 70%, заявил Соколов
Министр также сообщил о завершении работ и готовности к установке железнодорожной и автодорожной арок, которые являются самыми габаритными элементами будущего моста. После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от воды.

"Буквально через две недели на специально изготовленных в Севастополе платформах будет доставлена сначала железнодорожная арка, а затем через некоторое время и автодорожная", — уточнил Соколов.

"Образец строительства"

Ранее министр транспорта заявил, что мост через Керченский пролив является образцом, который задает высочайшую планку для всего транспортного строительства.

Строительство моста в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Конкурс песен и стихов про мост в Крым собрал 2,5 тысячи заявок
"Проект Крымского моста не просто уникальный. Это образец, который задает высочайшую планку для всего транспортного строительства — и в организации стройки, и по уровню качества работ", — заявил министр на встрече со студентами из стройотрядов, которые участвуют в стройке в рамках летнего трудового семестра.

В мае глава ведомства отмечал, что запуск движения по мосту позволит соединить Крым с наземной транспортной инфраструктурой России.

Власти Крыма рассчитывают, что после запуска моста туристический поток на полуостров вырастет на 20-30 процентов.

Пассажиры в зале прилета международного аэропорта Симферополь. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Власти Крыма недовольны дороговизной авиаперелетов на полуостров
"Действительно, возможность добраться в Крым станет намного комфортней. У нас традиционно очень много туристов приезжало на автотранспорте", — сказал в конце июня Сергей Стрельбицкий, который тогда занимал должность министра курортов и туризма республики.

Скандал вокруг археологии

Иск, связанный с ограничением судоходства в Керченском проливе, — не первая претензия Киева из-за стройки.

В конце апреля украинский Минкульт потребовал вернуть предметы, найденные при археологических раскопках в Крыму. Речь шла о находках на месте строительства будущей трассы "Таврида" и подходов к мосту через пролив.

Старт строительства федеральной трассы Таврида в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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При строительстве трассы "Таврида" в Крыму в июле обезвредили три авиабомбы
Тогда украинские чиновники обратились в ЮНЕСКО с просьбой принять меры "для недопущения нарушения законодательства Украины" и "разрушения объектов археологического наследия Украины".

Археологи, которые работали весной в районе будущей трассы "Таврида" и автоподходов к мосту, обнаружили возле Керчи многочисленные памятники истории, среди которых античный могильный комплекс и крепостные сооружения.

Кроме того, в марте ученые нашли в бухте у мыса Ак-Бурун крупный фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины. По словам специалистов, находка может быть частью изображения древнегреческого божества и является уникальной для Северного Причерноморья.

Крымский мост
Каким будет мост через Керченский пролив

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В мире
Комментарии
14 пользователей оставили 15 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
eugen145
Нужно присоединить бердянский и мариупольский порты к ЛДНР.
09:34
02.08.2017
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Niki Tobi
Россияне, стройте свой мост в свой Крым.
09:38
02.08.2017
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