Считают убытки: Украина готовит иск к России из-за моста в Крым

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Киев готовит иск к России из-за строительства моста в Крым. По словам замминистра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка, сейчас власти считают убытки торговых портов, связанные с ограничением судоходства в Керченском проливе.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей запланировано на декабрь 2018 года.

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Считают убытки

По словам Лавренюка, жалобу на Россию готовит Минюст.

"Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет проблему перекрытия Керченского канала и введение ограничений по хождению судов. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами", — цитирует слова чиновника пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.

Минимальные ограничения

В середине июля министр транспорта России Максим Соколов заявил журналистам, что морская операция по перевозке и установке арочных пролетов будущего моста пройдет при минимальном ограничении судоходства.

"Единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток", — заявил чиновник.

Министр подчеркнул, что сразу после завершения технологических операций канал будет незамедлительно открываться для прохода судов.

Стройка идет полным ходом

Накануне Соколов рассказал о ходе строительства моста в Крым. По словам министра, строители выполнили более половины от намеченных работ.

"Если говорить об автодорожной составляющей моста, то мы прошли уже около 70% работ, по железнодорожной части — около 60%. И нет никаких сомнений, что все поставленные задачи будут выполнены в установленные сроки", — отметил чиновник.

Министр также сообщил о завершении работ и готовности к установке железнодорожной и автодорожной арок, которые являются самыми габаритными элементами будущего моста. После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от воды.

"Буквально через две недели на специально изготовленных в Севастополе платформах будет доставлена сначала железнодорожная арка, а затем через некоторое время и автодорожная", — уточнил Соколов.

"Образец строительства"

Ранее министр транспорта заявил, что мост через Керченский пролив является образцом, который задает высочайшую планку для всего транспортного строительства.

"Проект Крымского моста не просто уникальный. Это образец, который задает высочайшую планку для всего транспортного строительства — и в организации стройки, и по уровню качества работ", — заявил министр на встрече со студентами из стройотрядов, которые участвуют в стройке в рамках летнего трудового семестра.

В мае глава ведомства отмечал, что запуск движения по мосту позволит соединить Крым с наземной транспортной инфраструктурой России.

Власти Крыма рассчитывают, что после запуска моста туристический поток на полуостров вырастет на 20-30 процентов.

Скандал вокруг археологии

"Действительно, возможность добраться в Крым станет намного комфортней. У нас традиционно очень много туристов приезжало на автотранспорте", — сказал в конце июня Сергей Стрельбицкий, который тогда занимал должность министра курортов и туризма республики.

Иск, связанный с ограничением судоходства в Керченском проливе, — не первая претензия Киева из-за стройки.

В конце апреля украинский Минкульт потребовал вернуть предметы, найденные при археологических раскопках в Крыму. Речь шла о находках на месте строительства будущей трассы "Таврида" и подходов к мосту через пролив.

Тогда украинские чиновники обратились в ЮНЕСКО с просьбой принять меры "для недопущения нарушения законодательства Украины" и "разрушения объектов археологического наследия Украины".

Археологи, которые работали весной в районе будущей трассы "Таврида" и автоподходов к мосту, обнаружили возле Керчи многочисленные памятники истории, среди которых античный могильный комплекс и крепостные сооружения.

Кроме того, в марте ученые нашли в бухте у мыса Ак-Бурун крупный фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины. По словам специалистов, находка может быть частью изображения древнегреческого божества и является уникальной для Северного Причерноморья.