Считают убытки: Украина готовит иск к России из-за моста в Крым

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Киев готовит иск к России из-за строительства моста в Крым. По словам замминистра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка, сейчас власти считают убытки торговых портов, связанные с ограничением судоходства в Керченском проливе.
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Считают убытки
По словам Лавренюка, жалобу на Россию готовит Минюст.
"Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет проблему перекрытия Керченского канала и введение ограничений по хождению судов. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами", — цитирует слова чиновника пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.
Минимальные ограничения
"Единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток", — заявил чиновник.
Министр подчеркнул, что сразу после завершения технологических операций канал будет незамедлительно открываться для прохода судов.
Стройка идет полным ходом
Накануне Соколов рассказал о ходе строительства моста в Крым. По словам министра, строители выполнили более половины от намеченных работ.
"Если говорить об автодорожной составляющей моста, то мы прошли уже около 70% работ, по железнодорожной части — около 60%. И нет никаких сомнений, что все поставленные задачи будут выполнены в установленные сроки", — отметил чиновник.
"Буквально через две недели на специально изготовленных в Севастополе платформах будет доставлена сначала железнодорожная арка, а затем через некоторое время и автодорожная", — уточнил Соколов.
"Образец строительства"
Ранее министр транспорта заявил, что мост через Керченский пролив является образцом, который задает высочайшую планку для всего транспортного строительства.
В мае глава ведомства отмечал, что запуск движения по мосту позволит соединить Крым с наземной транспортной инфраструктурой России.
Власти Крыма рассчитывают, что после запуска моста туристический поток на полуостров вырастет на 20-30 процентов.
Скандал вокруг археологии
Иск, связанный с ограничением судоходства в Керченском проливе, — не первая претензия Киева из-за стройки.
В конце апреля украинский Минкульт потребовал вернуть предметы, найденные при археологических раскопках в Крыму. Речь шла о находках на месте строительства будущей трассы "Таврида" и подходов к мосту через пролив.
Археологи, которые работали весной в районе будущей трассы "Таврида" и автоподходов к мосту, обнаружили возле Керчи многочисленные памятники истории, среди которых античный могильный комплекс и крепостные сооружения.
Кроме того, в марте ученые нашли в бухте у мыса Ак-Бурун крупный фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины. По словам специалистов, находка может быть частью изображения древнегреческого божества и является уникальной для Северного Причерноморья.