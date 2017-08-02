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В мире

Савченко рассказала о работе в службе секса по телефону

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2017 (13)
09:1302.08.2017
(обновлено: 10:00 02.08.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДепутат Верховной рады Надежда Савченко. Архивное фотоДепутат Верховной рады Надежда Савченко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Народный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко в интервью изданию "Главком" рассказала о работе в службе секса по телефону и участии в украинской "Битве экстрасенсов".

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Простыми словами": Савченко 20 секунд матом описывала ситуацию на Украине

По ее словам, когда ей был 21 год, она искала работу и увидела объявление, где требовалась "девушка с приятным голосом и умением разговаривать на любые темы". На собеседовании ей предложили прочитать эротическую сцену из бульварного романа.

"Я себе сказала: "Ты актриса, ты это прочтешь". Прочитала. Зарплата в то время была шикарная – 100 долларов в час", — добавила Савченко. 

По ее словам, в работе ей помогло "адекватное отношение ко всему". Савченко пояснила, что в ее семье никогда не делали акцент на гендерное неравенство.

"Несет парень ведро воды — и ты несешь ведро воды. Вам по шесть лет, вы маленькие — какая между вами разница? У меня было заложено нормальное восприятие противоположного пола", — добавила депутат.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко показала средний палец премьеру Владимиру Гройсману. 23 июня 2017
© REUTERS / Vladyslav Musiienko/Pool
Савченко показала Гройсману средний палец на заседании Рады

По ее мнению, такое воспитание также очень помогло ей во время службы с мужчинами-военными, где была общая душевая.

"Когда ты становишься под душ после работы на улице в 35-градусную жару, когда у тебя синяки и ссадины по всему телу, тебе совершенно безразлично, кто моется рядом с тобой. Просто наслаждаешься водой", — отметила Савченко.

Она также рассказала про съемки в передаче "Битва экстрасенсов". Продюсерам понадобился снайпер, и они обратились к Савченко. "Я сначала отказалась, но они никого другого не нашли, снова мне позвонили, и я согласилась. Мне стало интересно посмотреть на вранье изнутри", — пояснила депутат.

Надежда Савченко в марте 2016 года была приговорена в России к 22 годам лишения свободы за ее причастность к убийству российских журналистов во время боевых действий в Донбассе. В мае указом президента России она была помилована.

После этого Савченко вернулась на Украину и стала работать в Верховной раде. С тех пор она не раз шокировала украинских политиков неоднозначными высказываниями и действиями. Так, на прошлой неделе она описала политическую ситуацию в стране "простыми словами", употребив за 20 секунд 11 нецензурных ругательств. 

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В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
strelok1304g
хотя бы не врет, что она вся белая и пушистая...и это подкупает.
09:27
02.08.2017
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sheckpoint7
Вообще-то, с её внешностью и манерами сексом можно заниматься только по телефону.
09:30
02.08.2017
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