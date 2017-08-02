Трамп запустил канал в Facebook с "реальными", а не "фейковыми" новостями

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп запустил свой собственный канал реальных, а не "фейковых" новостей в социальной сети Facebook, ведущей стала его невестка Лара, сообщает издание BuzzFeed.

"После месяцев упреков в адрес СМИ в создании ложных новостей президент Трамп запустил новостную программу на своем Facebook, где ведущей выступает его невестка", — пишет издание в среду.

Как сообщается, первая запись на канале появилась еще 20 июля. На видео Лара обратилась к 23 миллионам подписчиков американского президента с призывом следить за выпусками каждую неделю. "Мы будем предоставлять вам только факты, следите за новостями", — сказала она.

По данным издания, Белый дом пока не ответил на вопросы о том, как это видео было снято и нужно ли считать Лару Трамп частью президентской команды по коммуникациям. Ранее Лара Трамп являлась продюсером телепрограммы Inside Edition и часто выступала в поддержку кампании Трампа, поясняет издание.

Трамп еще во время предвыборной кампании начал войну со СМИ, многие из которых, по его словам, являются "фейковыми", особенно достается от него CNN. Подавляющее большинство СМИ на выборах поддерживали оппонента Трампа Хиллари Клинтон и продолжают критическое освещение администрации после вступления президента в должность. Трамп регулярно обрушивается в Twitter на критически настроенные к нему СМИ.