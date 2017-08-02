Трамп запустил канал в Facebook с "реальными", а не "фейковыми" новостями

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп запустил свой собственный канал реальных, а не "фейковых" новостей в социальной сети Facebook, ведущей стала его невестка Лара, сообщает издание BuzzFeed.
Как сообщается, первая запись на канале появилась еще 20 июля. На видео Лара обратилась к 23 миллионам подписчиков американского президента с призывом следить за выпусками каждую неделю. "Мы будем предоставлять вам только факты, следите за новостями", — сказала она.
Трамп еще во время предвыборной кампании начал войну со СМИ, многие из которых, по его словам, являются "фейковыми", особенно достается от него CNN. Подавляющее большинство СМИ на выборах поддерживали оппонента Трампа Хиллари Клинтон и продолжают критическое освещение администрации после вступления президента в должность. Трамп регулярно обрушивается в Twitter на критически настроенные к нему СМИ.