В КНДР раскритиковали новые американские санкции

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Обсуждаемые санкции США в отношении ряда стран посягают на интересы не только противников, но также друзей и союзников Вашингтона, заявил представитель министерства иностранных дел КНДР.

Сенат США в конце июля принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее палата представителей конгресса США приняла этот документ подавляющим большинством голосов (419-3). Теперь закон отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право вето. Документ, в частности, корректирует круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.

"США запустили кампанию санкций против нескольких стран с единственной и наглой целью использовать их в качестве средства продвижения собственных интересов. Санкции США, которые направлены на "спасение экономики США" путем обеспечения энергетического рынка и увеличения экспорта, без колебаний посягают на интересы их союзников и друзей, не только их соперников", — заявил неназванный представитель ведомства. Его слова приводит в своем пресс-релизе посольство КНДР в Москве.

В связи с этим в Пхеньяне считают "вполне естественным, что санкционный шантаж со стороны США является предметом осуждения и отвержения со стороны всего мира за его незаконность и наглость".

"Мир не должен терпеть возмутительное поведение США, которые угрожают суверенным государствам санкциями, когда им заблагорассудится, для обеспечения своих исключительных интересов, — подчеркнул представитель МИД Северной Кореи. — Отчаянная кампания санкций со стороны США против КНДР тоже, в сущности, обслуживает их политический курс "разворота к Азиатско-Тихоокеанскому региону" и их дикие мечты о доминировании над всем миром".

Ранее Трамп заявил, что США после ракетного пуска КНДР сделают все, чтобы защитить себя и союзников. Глава государства назвал второй по счету пуск межконтинентальной ракеты КНДР "очередным авантюрным и опасным действием северокорейского режима".

В КНДР 29 июля заявили о втором успешном пуске ракеты "Хвасон-14". По данным агентства ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд, дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота — 3724,9 километра. В Сеуле и Вашингтоне полагают, что на этот раз была испытана межконтинентальная баллистическая ракета. По данным российского Минобороны, ракета поднялась на 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря.