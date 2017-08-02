МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Белый дом готовится начать расследование в отношении торговой политики КНР на фоне растущего беспокойства США по поводу усилий китайского правительства сделать страну глобальным лидером в сфере технологий будущего, пишет газета New York Times со ссылкой на людей, знакомых с планами администрации Дональда Трампа.

Объявление о начале расследования может быть сделано уже в ближайшие дни. Как пишет издание, этот шаг будет сигнализировать уход администрации США от стремления к более тесному сотрудничеству между Пекином и Вашингтоном. Отчасти это связано с тем, что американские чиновники разочарованы нежеланием Китая противостоять действиям КНДР.

Как пишет издание со ссылкой на трех человек, знакомых с планами администрации Трампа, расследование сосредоточится на предполагаемых нарушениях интеллектуальной собственности США с китайской стороны.

По данным New York Times, Китай планирует к 2025 году стать ведущим производителям в передовых областях, включая робототехнику, искусственный интеллект и другие. Политика страны, известная, как Made in China 2025, ставит перед собой цель сделать Китай мировым лидером в 10 отраслях с помощью огромных вливаний государственных средств и защиты этих сфер производства от конкурентов в США. В то же время китайское правительство настаивает на сокращении лицензионных сборов со стороны американских компаний за ключевые патенты и создании совместных предприятий для ведения бизнеса в Китае.

Сообщается, что расследование Офиса Торгового представителя США в отношении торговой практики Китая может продолжиться в течение нескольких месяцев. После этого Вашингтон может принять ряд мер, в том числе ввести очень высокие тарифы на китайский импорт и аннулировать лицензии, выданные китайским компаниям для ведения бизнеса в США.

Ранее Трамп в своем микроблоге в Twitter написал, что разочарован в Китае, поскольку Пекин ничего не сделал по решению проблемы КНДР. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли также призвала Пекин начать предпринимать действия в отношении Пхеньяна.